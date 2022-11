Faustdicke Überraschungen in Kroatiens WM-Kader!

Der WM-Kader von Kroatien wurde bekanntgegeben. Mit dabei sind gleich fünf Profis aus der Bundesliga. Überraschend fehlen Ante Rebic und Duje Caleta-Car.

Am Mittwoch wurden einige finale Kader für die WM bekanntgegeben. Darunter auch der kroatische - mit einigen faustdicken Überraschungen. Der prominenteste Name, der im Aufgebot von Zlatko Dalic fehlt: Ante Rebic!

Kroatien ist - wie gewohnt - einer der Geheimfavoriten bei der anstehenden Winter-WM in Katar. Am Mittwoch wurde der offizielle Kader für die Endrunde bekanntgegeben. Unter den 26 Spielern finden sich auch fünf Bundesliga-Spieler wieder.



Vergebens sucht man im Aufgebot von Nationaltrainer Zlatko Dalic nach dem Ex-Frankfurter Ante Rebic. Der spielt seit seinem Wechsel zur AC Mailand zwar nicht außergewöhnlich gut, sollte sich aber gemessen an der Qualität definitiv unter den 26 kroatischen WM-Fahrern befinden. Grund für die Nicht-Berücksichtigung ist wohl das unterkühlte Verhältnis zu Zlatko Dalic.



Neben Rebic fehlt auch Duje Caleta-Car überraschend im finalen WM-Kader. Der Innenverteidiger ist eigentlich fester Bestandteil der kroatischen Nationalmannschaft. Erst in diesem Sommer war Caleta-Car von Olympique Marseille zum FC Southampton gewechselt.



Nichtsdestotrotrz finden sich im Aufgebot der Kroaten zahlreiche Stars wieder. Unter der Führung von Luka Modric wollen Ivan Perisic und Co. an den zweiten Platz bei der WM 2018 in Russland anknüpfen. Aus der Bundesliga haben Andrej Kramaric, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Kristijan Jakic und etwas überraschend auch Josip Stanisic den Sprung in den Kader für die Endrunde geschafft.

Der WM-Kader von Kroatien im Überblick

Tor:

Dominik Livakovic

Ivica Ivusic

Ivo Grbic

Abwehr:

Josip Stanisic

Borna Barisic

Josip Sutalo

Dejan Lovren

Borna Sosa

Josko Gvardiol

Domagoj Vida

Josip Juranovic

Martin Erlic

Mittelfeld:

Lovro Majer

Mateo Kovacic

Luka Modric

Marcelo Brozovic

Mario Pasalic

Nikola Vlasic

Luka Sucic

Kristijan Jakic

Sturm:

Andrej Kramaric

Ivan Perisic

Marko Livaja

Bruno Petkovic

Ante Budimir

Mislav Orsic

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Faustdicke Überraschungen in Kroatiens WM-Kader! veröffentlicht.