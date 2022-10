FC Barcelona - FC Bayern München: TV-Übertragung, Live-Stream & Anpfiff

In der Champions League stehen sich am Mittwochabend der FC Barcelona und der FC Bayern München gegenüber. Alle wichtigen Infos zur Partie gibt es hier im Überblick zusammengefasst.

Am Mittwochabend steht in der Champions League das Kracherduell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München auf dem Programm. Während der deutsche Rekordmeister das Ticket für das Achtelfinale bereits in der Tasche hat, haben die Katalanen das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand. Gewinnt Inter Mailand am frühen Mittwochabend gegen Viktoria Pilsen, bleibt Barça nur noch die Europa League. Alles Wissenswerte zum Rückspiel gibt es hier auf einen Blick.

FC Barcelona vs. Bayern München im TV & Stream

Spielort: Barcelona

Stadion: Camp Nou

Datum: 26. Oktober 2022

Anpfiff: 21 Uhr

Wo wird Barcelona - FC Bayern in Deutschland übertragen?

Das Kracherduell im Camp Nou überträgt der Streaminganbieter DAZN als Einzelspiel und in der Konferenz.



TV/Stream: DAZN

Wo wird Barcelona - FC Bayern in Österreich übertragen?

TV: Sky Sport Austria, Servus TV

Stream: Sky Go, DAZN, Servus TV

Wo wird Barcelona - FC Bayern in der Schweiz übertragen?

TV: blue Sport, 3+

Stream: blue Sport, 3+

Direkter Vergleich

Von den bisherigen zwölf Duellen in der Champions League entschied der FC Bayern neun für sich. Im Hinspiel (2:0) feierte der deutsche Rekordmeister den fünften Sieg in Folge. Barça hat nur zwei Erfolge auf der Habenseite.

Aktuelle Formkurve

FC Barcelona: N S U N S

FC Bayern: U S S S S



Nach dem 5:1-Auftakterfolg gegen Viktoria Pilsen blieb der FC Barcelona in der Champions League dreimal sieglos. Nur im Rückspiel gegen Inter Mailand (3:3) sprang für die Katalanen etwas Zählbares heraus. Deutlich besser steht die Mannschaft von Xavi in der heimischen Primera Division da, wo sich der Tabellenzweite bislang nur Real Madrid geschlagen geben musste.



Der FC Bayern marschierte bislang unaufhaltsam in Richtung Achtelfinale und entschied die bisherigen vier Champions-League-Gruppenspiele allesamt für sich. Auch in der Bundesliga lief es für die seit sieben Pflichtspielen ungeschlagenen Münchner (sechs Siege, ein Unentschieden) zuletzt rund. Dank des jüngsten 2:0-Auswärtserfolgs in Hoffenheim verkürzte der deutsche Rekordmeister den Rückstand zu Tabellenführer Union Berlin auf einen Punkt.

