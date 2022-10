FC Barcelona: Lazarett lichtet sich vor den Wochen der Wahrheit

Zuletzt musste der FC Barcelona auf gleich sieben Spieler verletzungsbedingt verzichten. Doch das Lazarett bei den Katalanen lichtet sich, so dass Trainer Xavi wieder mehr Auswahl hat.

Seit der Länderspielpause hat der FC Barcelona mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Gleich auf sieben Spieler musste Trainer Xavi zuletzt verzichten. Während drei Stars im El Clasico gegen Real Madrid schon wieder zum Einsatz kamen, steht auch ein weiteres Trio vor der Rückkehr. Ronald Araújo wird in diesem Jahr hingegen nicht mehr für die Blaugrana auflaufen.

Mit Jules Koundé und Frenkie de Jong standen am vergangenen Sonntag zwei Spieler in der Startelf des FC Barcelona, die zuvor verletzungsbedingt in der einen oder anderen Begegnung nicht auflaufen konnten. Auch Franck Kessié hatte zuletzt mit Adduktorenbeschwerden zu kämpfen und kam nur bedingt zum Einsatz. Alle drei Stars stehen Xavi in den nächsten wichtigen Spielen, vor allem in der Champions League, wieder voll zur Verfügung.

Und auch ein weiteres Trio steht kurz vor der Rückkehr. Sowohl die Verteidiger Hector Bellerin und Andreas Christensen, als auch Offensivakteur Memphis Depay könnten bereits unter der Woche gegen den FC Villareal oder am Sonntag gegen Athletic Bilbao wieder zur Verfügung stehen, spätestens aber am kommenden Mittwoch, wenn das enorm wichtige Spiel in der Königsklasse gegen den FC Bayern ansteht.

Anders ist die Lage bei Innenverteidiger Ronald Araújo. Der Uruguayer arbeitet daraufhin, sein Land bei der Weltmeisterschaft in Katar vertreten zu können. Ein Einsatz beim FC Barcelona wird aber zu früh kommen, so dass er erst im kommenden Jahr wieder das Trikot der Katalanen überstreifen wird.

