FC Barcelona: Martinez-Klausel soll bei 1,8 Millionen Euro liegen

Falls der FC Barcelona Roberto Martinez davon überzeugen kann, der nächste Trainer der Katalanen zu werden, ist für den Coach eine Ablösesumme fällig.

Sollte der FC Barcelona Roberto Martinez als neuen Trainer und Nachfolger von Ronald Koeman verpflichten, wäre offenbar eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 1,8 Millionen Euro fällig. Das berichtet die Sport.

Martinez trainiert seit 2016 die belgische Nationalmannschaft und steht dort noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. "Wie Sie sich vorstellen können, gibt es für mich gar nichts, aber auch gar nichts zu kommentieren", sagte er bei Sky Sports über das Wechselgerücht. "Selbstverständlich gibt es Gerüchte, diese sind immer da. Das ist normal im Fußball", ergänzte er.

Der FC Barcelona bereitet sich auf die Trennung von Trainer Ronald Koeman vor. Nach Informationen von Goal und SPOX ist bei den Vorstandsbossen die Entscheidung gefallen, dass der Niederländer gehen muss. Koeman wird aktuell noch nicht entlassen, da eine Pause im dichtgedrängten Barca-Spielplan abgewartet werden soll. Nach dem 1:1 am Montag gegen Granada geht es am Donnerstag gegen Cadiz und am Sonntag gegen Levante.

Barca müsste Koeman bei Rauswurf wohl Geld rückerstatten

Koeman wechselte 2020 seinerseits per festgeschriebener Ablösesumme in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro von der niederländischen Nationalmannschaft zu Barca. Dem Sport-Bericht zufolge zahlte er diese Summe damals selbst. Sollte Barca ihn aber entlassen, müsste ihm der Klub den Betrag erstatten. Koeman will von dem angeblich bevorstehenden Rauswurf unterdessen nichts wissen, wie seine bizarre Pressekonferenz am Mittwoch zeigte.

Neben Martinez wurde zuletzt vor allem Klublegende Xavi als möglicher neuer Trainer gehandelt. Er verlängerte aber erst im Frühling seinen Vertrag beim katarischen Al-Sadd SC vorzeitig bis 2023. Die Mundo Deportivo brachte am Donnerstag Martinez' Assistenten bei der belgischen Nationalmannschaft, Thierry Henry, ins Spiel. Er kickte von 2007 bis 2010 selbst für Barca.