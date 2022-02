FC Barcelona: Mino Raiola verhandelt mit Barca offenbar wegen BVB-Flirt

ONLY GERMANY Noussair Mazraoui Ajax 2021

Mazraoui soll auch beim BVB Thema sein. Mino Raiola, der neben Haaland unter anderem auch den Ajax-Star vertritt, traf sich nun wohl mit Barca.

Der FC Barcelona hat es offenbar auf Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam abgesehen. Star-Spielerberater Mino Raiola traf sich nach Berichten der niederländischen Zeitung De Telegraaf mit Barca-Präsident Joan Laporta, um über einen Transfer des 24-Jährigen zu verhandeln.

Bei einem Treffen in Monaco, bei dem auch der Sohn von Barca-Legende Johan Cruyff, Jordi, anwesend gewesen sein soll, soll ein Wechsel von Raiola-Klient Mazraoui zu den Katalanen ausgelotet worden sein.

Neben Barca wohl auch der BVB an Mazraoui interessiert

Neben Barca gilt auch Borussia Dortmund als potenzieller Interessent am 24-Jährigen. Als ablösefreier und hochveranlagter Rechtsverteidiger könnte er in Dortmund in Konkurrenz zum umstrittenen Thomas Meunier treten.

Die Ruhr Nachrichten berichteten zuletzt, der BVB befasse sich "schon seit längerer Zeit" mit einer möglichen Verpflichtung, laut Sport1 soll der BVB "sehr konkret" in Gesprächen mit Mazraoui sein. Der BVB wiederum sei für den marokkanischen Nationalspieler "total interessant".

Mazraoui schoss in dieser Saison bereits fünf Liga-Tore und stand darüber hinaus in allen Champions-League-Spielen in der Startelf.