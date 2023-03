Ronaldinho prägte eine Ära beim FC Barcelona, nun heuert der Sohn bei den Katalanen an

Fußballer-Familie Ronaldinho prägte eine Ära beim FC Barcelona, nun heuert der Sohn bei den Katalanen an

Der FC Barcelona hat eine Neuverpflichtung für seine U-19-Mannschaft bekannt gegeben: Der 18-jährige Joao Mendes aus Brasilien erhält einen Vertrag bis 2024. Sein Vater Ronaldinho prägte einst eine Ära bei den Katalanen.

Der Name lässt nichts erahnen und deshalb wirkte die Nachricht auf den ersten Blick nicht sonderlich interessant: Der FC Barcelona hat den 18-jährigen Brasilianer João Mendes für die U-19-Mannschaft unter Vertrag genommen. Erst auf den zweiten Blick wird es interessanter: Mendes ist der Sohn des früheren Barça-Stars Ronaldinho (42). Damit tritt er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, der von 2003 bis 2008 für die Katalanen in 145 Spielen 71 Tore erzielte und 2002 mit Brasilien Weltmeister wurde.

Ronaldinho war mit dem FC Barcelona sehr erfolgreich

Sein Sohn trainierte und spielte seit seinem 14. Lebensjahr bis Ende vergangenen Jahres in seiner Heimat bei Cruzeiro Belo Horizonte. Er kann sowohl als Stürmer als auch als Mittelfeldspieler eingesetzt werden, wie die Zeitung "Mundo Deportivo" am Donnerstag schrieb. Für sein Alter sei er schon recht erfahren, schieße mit rechts, sei aber auch mit dem linken Fuß geschickt. Der Vertrag läuft zunächst bis Ende Juni 2024.

Ronaldinho hatte einst die Ära vor Lionel Messi bei den Katalanen geprägt. In dieser Zeit wurde Ronaldinho zwei Mal zum Weltfußballer gewählt und gewann zwei Meistertitel (2004 und 2005) und die Champions League (2006). 2002 wurde Ronaldinho mit Brasilien Weltmeister.