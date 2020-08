Sehen Sie im Video: Spontan-Demo enttäuschter Barca-Fans – "Ich kann nicht ertragen, dass Messi geht"









"Wir lieben Messi, Messi soll bleiben." Die Nachricht hat die Fans hart getroffen: Lionel Messi will seinen Club, den FC Barcelona, verlassen. Mit sofortiger Wirkung. Vor dem Stadion in Barcelona sammelten sich am Dienstag verzweifelte Fans. "Ich bin außer mir. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren könnte. Ich war in Liverpool, ich war in Rom dabei und ich kann Niederlagen wegstecken. Aber ich kann nicht ertragen, dass Messi geht. Er geht ja nicht in Rente. Die Entscheidung, zu einem anderen Club zu wechseln ist unerklärlich." "Das sind Neuigkeiten, die Du nicht haben möchtest. Wir haben nicht darauf gewartet, aber wir wussten schon, dass es passieren könnte. Aber danach sieht es ja nicht aus. Wir wollen, dass der Vorstand zurücktritt." Messi beruft sich auf eine bestimmte Vertragsklausel. Diese besage, dass er jeweils zum Ende einer Saison ablösefrei den Verein wechseln kann. Ob diese Klausel wirklich greift, ist derzeit strittig. Laut Vertrag beträgt die für Messi vereinbarte Ablösesumme 700 Millionen Euro. Messi soll dem Club ein sogenanntes "Burofax" geschickt haben, um seinen Rückzug zu verkünden. Mit dieser Art von Benachrichtigung werden in Spanien dringende Nachrichten übermittelt. Messi ist 33 Jahre alt. Der Argentinier war dem Club im Jahr 2000 beigetreten. Sein Vertrag mit den Katalanen läuft noch bis 2021.

