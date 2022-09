FC Barcelona verkündet 98 Mio. Euro Gewinn für Saison 2021/22

Der FC Barcelona hat in der Saison 21/22 ein sattes Plus erwirtschaftet.

Der FC Barcelona hat bekannt gegeben, dass er in der Saison 2021/22 einen Gewinn von 98 Millionen Euro erzielt hat.

Der spanische Klub geriet zu Beginn der letzten Saison in eine Art Finanzkrise, in deren Verlauf er Lionel Messi an PSG verlor, da er ihm keinen neuen Vertrag anbieten konnte.

Seitdem hat der Verein eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Krise zu bewältigen. So haben einige Spieler einem Gehaltsaufschub zugestimmt, die Namensrechte für das Stadion wurden an Spotify verkauft und obendrein wurde ein beträchtlicher Teil der Fernsehrechte veräußert.

Am Montag gab Barça bekannt, wie es um die wirtschaftliche Situation des Klubs bestellt ist. Der Verein gab sein Budget und seine Prognose für die kommende Saison bekannt und teilte die finanziellen Details der vergangenen Saison mit.

Nach Angaben des Vereins hat man in dieser Zeit einen Gewinn von knapp 100 Millionen Euro gemacht.

"Am Ende der vergangenen Saison schloss der Barça-Vorstand das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Umsatz von 1.017 Millionen Euro und einem Gewinn von 98 Millionen Euro ab", so der Verein in einer offiziellen Erklärung.

Nachdem man die Gehaltskosten gesenkt und in diesem Sommer einige "wirtschaftliche Hebel" wie den Verkauf der Fernsehrechte aktiviert hat, erwartet man für die Saison 2022/23 einen deutlich höheren Gewinn.

"Der Verwaltungsrat hat das Budget für die Saison 2022/23 genehmigt, das ein Budget für Betriebseinnahmen in Höhe von 1.255 Millionen Euro mit einer Gewinnprognose von 274 Millionen Euro enthält", hieß es.

Trotzdem arbeitet der Verein hart daran, seine finanzielle Situation weiter zu verbessern, indem er weiterhin Spieler mit hohen Gehältern wie Frenkie de Jong um eine Gehaltskürzung bittet oder versucht, sie zu verkaufen.

