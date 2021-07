FC Barcelona will Verträge mit Samuel Umtiti und Miralem Pjanic auflösen

Um mit Lionel Messi verlängern zu können, muss der FC Barcelona viel Geld einsparen. Der Klub ist angeblich bereit, deshalb ein Duo gehen zu lassen.

Der FC Barcelona ist bereit, die Verträge mit Samuel Umtiti und Miralem Pjanic sofort aufzulösen, um das Gehalt des Duos einzusparen. Einen entsprechenden Bericht der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo können Goal und SPOX bestätigen. Die Großverdiener Umtiti und Pjanic sollen gehen, um eine Verlängerung von Lionel Messi in Barcelona zu ermöglichen.

Die Katalanen haben seit einiger Zeit große finanzielle Schwierigkeiten und müssen aktuell Geld einsparen, um die von der spanischen Liga vorgegebene Gehaltsobergrenze im Fall einer Messi-Verlängerung nicht zu überschreiten.

FC Barcelona: Keine Angebote für Umtiti und Pjanic

Umtiti kam 2016 für 25 Millionen Euro aus Lyon, doch der Abwehrspieler plagte sich zuletzt immer wieder mit Knieverletzungen herum. Er stand in der abgelaufenen Spielzeit nur in 13 Liga-Partien für Barca auf dem Platz. Pjanic kam erst 2020 von Juventus, doch unter Trainer Ronald Koeman war er in den meisten Spielen nur Ersatz.

Nach Angaben der spanischen Sportzeitung AS zeigt die Tatsache, dass Umtiti und Pjanic ohne Ablöse gehen dürfen, dass es bislang keinerlei Angebote für das Duo gegeben hat. Umtiti (Vertrag bis 2023) und Pjanic (bis 2024) hätten ihrerseits aber auch keine Anstalten gemacht, sich einen neuen Klub zu suchen.