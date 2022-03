FC Barcelona wohl mit besten Karten im Rennen um Franck Kessie

Franck Kessie ist in Europa heiß begehrt, die Spur führt inzwischen aber ganz klar zum FC Barcelona. Dort könnte Kessie Sergio Busquets beerben.

Der FC Barcelona hat im Rennen um Mittelfeldspieler Franck Kessie offenbar die besten Karten. Das berichten die spanische Zeitung Sport und Transferexperte Gianluca Di Marzio. Demnach seien die Verhandlungen zwischen den Katalanen und der Spielerseite zuletzt intensiviert worden, Kessie soll ein konkretes Angebot mit einem Jahresgehalt in Höhe von 6,5 Millionen Euro vorliegen.

Kessie steht noch bis Saisonende bei der AC Mailand unter Vertrag, eine Verlängerung bei den Rossoneri erscheint inzwischen jedoch unwahrscheinlich. Der 25 Jahre alte Ivorer gehört bei Milan zu den Leistungsträgern und könnte nun den nächsten Schritt bei einem noch größeren Klub machen.

Kessie überzeugt mit seiner Flexibilität

Kessie war 2017 zunächst für zwei Jahre auf Leihbasis von Atalanta Bergamo nach Mailand gewechselt, anschließend folgte der feste Transfer. In der aktuellen Saison kommt er für Milan auf bislang 26 Pflichtspieleinsätze, in denen er an sieben Treffern beteiligt war. Kessie kann in der Mittelfeldzentrale sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden.

In Barcelona könnte Kessie im von Trainer Xavi bevorzugten 4-3-3-System damit alle drei Mittelfeldpositionen besetzen und mittelfristig in die Fußstapfen von Sergio Busquets treten. Zudem wäre er der zweite Ivorer im Blaugrana-Dress nach Yaya Toure, der zwischen 2007 und 2010 bei den Katalanen gespielt hatte.