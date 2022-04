FC Bayern - Julian Nagelsmann übt Kritik an Tanguy Nianzou: "Ist für mich eine Rote Karte"

Bayern-Trainer Nagelsmann hatte Nianzou gegen Bielefeld zur Pause ausgewechselt. Hinterher erklärte er seine Beweggründe und übte Kritik.

Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern bei Arminia Bielefeld am Sonntag öffentlich Kritik an FCB-Verteidiger Tanguy Nianzou geäußert.

Nagelsmann hatte den 19-jährigen Innenverteidiger zur Halbzeitpause ausgewechselt, nachdem Nianzou kurz zuvor nach einem extrem harten Einsteigen gegen Bielefelds Fabian Kunze mit einer Gelben Karte davon kam. "Einerseits war es eine erzieherische Maßahme, das ist für mich schon eine Rote Karte. Da bin ich ehrlich", sagte der Bayern-Coach bei DAZN.

FC Bayern - Nagelsmann: Nianzou muss vorsichtiger in Kopfballduelle gehen

Nianzou müsse lernen, "vorsichtiger in solch ein Kopfballduell zu gehen. Wenn es um den Kopf geht, wird es schnell auch mal gefährlich", so Nagelsmann weiter. Zudem sei die Sorge vor einer zweiten Halbzeit in Unterzahl ein weiterer Grund für Nianzous Auswechslung gewesen. "Das hätte ich aber noch eher toleriert. Ich bin schon ein Trainer, der bei so jungen Spielern auch gerne auf solche erzieherischen Maßnahmen zurückgreift."

Bielefelds Kunze musste nach Nianzous Foul minutenlang auf dem Platz behandelt werden, wurde dann mit einer Halskrause ins Krankenhaus gebracht. Die Arminia gab wenig später glücklicherweise bereits leichte Entwarnung: "Sein Zustand ist stabil und es geht ihm schon besser", twitterte Bielefeld.

Für Nianzou war es indes der 20. Pflichtspieleinsatz der laufenden Saison. Auch wegen langwieriger Verletzungsprobleme konnte der französische U20-Nationalspieler bei Bayern bis dato noch nicht gänzlich überzeugen. Im Sommer 2020 war er von Paris Saint-Germain gekommen, hat in München noch einen Vertrag bis 2024.