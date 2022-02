FC Bayern - Nagelsmann gibt Update zu Davies-Ausfall: "Best case bei so einer Situation"

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern derzeit mit einer leichten Herzmuskelentzündung. Nach dem Spiel in Bochum gab es Neuigkeiten zum Kanadier.

Am Rande der 2:4 (1:4)-Niederlage des FC Bayern gegen den VfL Bochum hat sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann zur Verletzungs-Situation von Alphonso Davies (21) geäußert.

Davies leidet aktuell an einer Herzmuskelentzündung, die er sich im Zuge seiner Corona-Erkrankung Ende des vergangenen Jahres zugezogen hatte.

Nagelsmann: Davies "auf dem Weg der Besserung"

"Er befindet sich erfreulicherweise auf dem Weg der Besserung. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber die gefährlichen Marker am Herzen haben sich nahezu verabschiedet", gab Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Bochum-Spiel aber Entwarnung.

In zwei Wochen werde es einen "weiteren Kontrolltermin" bezüglich des Gesundheitsstatus des Kanadiers geben. "Grundsätzlich aber ist der best case bei so einer Situation eingetreten, was den Heilungsverlauf angeht", meinte der Bayern-Trainer.

Davies stand zuletzt Ende Dezember beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg auf den Rasen. Unmittelbar danach wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Mitte Januar wurde dann eine Entzündung des Herzmuskels festgestellt.