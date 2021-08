FC Bayern: CL-Sieg bis 2032! Julian Nagelsmann wettete mit Träsch um Audi A3

Bei der Jagd nach dem Henkelpott geht es für Julian Nagelsmann nicht nur um einen Titel - sondern auch um ein Auto für seinen Sohn.

Bayern Münchens Julian Nagelsmann ist vor vielen Jahren eine kuriose Wette mit Christian Träsch eingegangen, die den Verlierer teuer zu stehen kommt. "Wir waren zusammen in der Schule, da war ich also noch gar kein Trainer. Aus einer Laune heraus habe ich gesagt, dass er meinem Kind einen Audi A3 kaufen muss, wenn ich bis 2032 die Champions League gewinne", verriet Nagelsmann am Rande des überzeugenden 5:0-Siegs seiner Mannschaft über Hertha BSC am Samstagabend bei Sky.

Erstmals kräftig gezittert habe Träsch, der seine Karriere im vergangenen Sommer bei Al-Wasl in den Vereinigten Arabischen Emiraten beendet hatte, als Nagelsmann mit RB Leipzig in der Saison 2019/20 das Halbfinale der Königsklasse erreichte.

Julian Nagelsmann und Christian Träsch spielten gemeinsam bei 1860

Mit den Leipzigern unterlag Nagelsmann jedoch Paris Saint-Germain deutlich mit 0:3 und verpasste somit seinen ersten Finaleinzug. "Noch größer wurde das Zittern dann, als ich zu den Bayern gegangen bin", sagte Nagelsmann weiter mit einem Augenzwinkern: "Es ist auch Druck für mich, nicht nur für ihn."

Träsch, der gemeinsam mit Nagelsmann in der Jugend von 1860 München gespielt hatte und in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg auflief, schickte noch eine Grußbotschaft an seinen ehemaligen Mitspieler: "Ich bin mega stolz auf dich und ich drück dir immer die Daumen. Aber mit der Champions League kannst du dir noch bis 2032 Zeit lassen."