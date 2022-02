FC Bayern: Corentin Tolisso und Lucas Hernandez gegen Greuther Fürth verletzt raus

Corentin Tolisso und Lucas Hernandez müssen im Verlauf der Partie gegen Greuther Fürth ausgewechselt werden. Das Bayern-Lazarett wird größer.

Corentin Tolisso hat den Platz beim Heimspiel des FC Bayern München gegen die SpVgg Greuther Fürth frühzeitig verlassen müssen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich in einem Zweikampf. Der Franzose griff sich in der 21 Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken hinteren Oberschenkel. Vorausgegangen war eine eher harmlose Grätsche von Paul Seguin.

Tolisso war offensichtlich sofort klar, dass er nicht weiterspielen kann. Aus Frust schlug er mit der Faust auf den Boden und signalisierte der Bank, dass er ausgewechselt werden muss.

Vier Minuten später war es dann soweit. Serge Gnabry, der nur kurzfristig fit geworden war, kam für Tolisso ins Spiel. Aus dem Achtelfinal-Hinspiel bei RB Salzburg am Mittwoch war er genau wie Kingsley Coman, der gegen Fürth mit muskulären Problemen fehlte, angeschlagen zurückgekehrt.

FC Bayern: Hernandez nach Auswechslung an Wade behandelt

In der 53. Minute nahm Nagelsmann den nächsten wohl nicht vorgesehenen Wechsel vor. Niklas Süle kam für Lucas Hernandez, der anschießend an der Wade behandelt werden musste.

Zuletzt konnte Trainer Julian Nagelsmann neben den Langzeitverletzten Leon Goretzka (Hüfte) und Manuel Neuer (Knie-OP) außerdem nicht auf Jamal Musiala nach dessen Corona-Infektion zurückgreifen. Der 18-Jährige feierte jedoch seine Kader-Rückkehr gegen die Kleeblätter.