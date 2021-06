FC Bayern: Emile Mpenza preist Romelu Lukaku beim FCB an

Emile Mpenza preist Romelu Lukaku beim FC Bayern München an und sähe seinen belgischen Landsmann gerne in der Bundesliga.

Der ehemalige Schalker und belgische Nationalstürmer Emile Mpenza hat in der Sport Bild über einen möglichen Wechsel seines Landsmanns Romelu Lukaku gesprochen und kann sich den 28-Jährigen auch beim FC Bayern München vorstellen.

"Ich denke, er könnte ein Kandidat für Bayern sein. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, wohin er passen würde. Man muss sein Spiel akzeptieren, daher wäre er nicht bei allen Top-Mannschaften gut aufgehoben", erklärte er.

FC Bayern: Lukaku noch bis 2024 bei Inter unter Vertrag

Für Mpenza, der auch für den HSV in der Bundesliga auflief, wäre Lukaku ein geeigneter Kandidat, um eines Tages Nachfolger von Robert Lewandowski zu werden: "Bei Barca zum Beispiel würde er in ein bestehendes Spielsystem wechseln, das nicht auf ihn zugeschnitten ist. Bei Bayern würde es funktionieren, weil man für ihn spielen würde. So wie jetzt für Lewandowski. Ich würde Lukaku gerne in der Bundesliga sehen."

Lukaku steht derzeit noch bis 2024 bei Inter Mailand unter Vertrag, doch die Nerazzurri befinden sich in einer finanziellen Schieflage und müssen Spieler verkaufen.