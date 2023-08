von Eugen Epp Die Bayern-Stars bekommen neue Dienstwagen. Die ausrangierten Exemplare können Fans auf der IAA München kaufen. Allerdings empfiehlt es sich, schnell zu sein.

Neue Saison, neue Autos für die Fußball-Profis des FC Bayern. Die Bundesliga-Stars bekommen von Sponsor Audi neue Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Und darin liegt auch eine Chance für die Fans des Rekordmeisters.

Die Spieler werden vom Sponsor mit Elektroautos ausgerüstet und konnten sich unter vier verschiedenen Modellen entscheiden. An ihrem Arbeitsplatz können sie die Wagen gleich aufladen: Am Trainingsgelände der Münchner an der Säbener Straße sind 38 Ladestationen installiert, mehr als 20 weitere an der Allianz Arena. Jedes Jahr dürfen sich die Bayern-Profis neue Fahrzeuge aussuchen

Gebrauchtwagen von FC-Bayern-Stars werden auf der IAA verkauft

Die Dienstwagen, mit denen die Bayern-Spieler bisher unterwegs waren, können jetzt von Fans erworben werden. Zunächst einmal werden die gebrauchten Autos aufpoliert und eine Schätzung ihres Restwerts vorgenommen, teilte Audi mit. Während der Internationalen Autoausstellung IAA in München, die am 5. September beginnt, können Interessierte eine Reservierungsanfrage für die Gebrauchtwagen stellen.

Wer an eines der Autos herankommen will, muss aber schnell sein: Die Wagen werden nach dem Prinzip "First come, first serve" vergeben. Und dürften sicherlich auch nicht gerade günstig sein. Eingefleischten Bayern-Fans könnte das Angebot dennoch attraktiv erscheinen – schließlich gibt es ein Echtheitszertifikat und ein signiertes Trikot des vorherigen Besitzers dazu.

Audi hat in den Jahren 2010/11 in drei Schritt Anteile im Wert von 90 Millionen Euro beim FC Bayern erworben. Dem Autokonzern gehören 8,33 Prozent der FC Bayern München AG, ebenso wie Adidas und der Allianz.

Quellen: Audi / FC Bayern

