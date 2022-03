FC Bayern: Frenkie de Jong dementiert FCB-Gerüchte und gibt Liebeserklärung an Barca ab

FC Bayern: Frenkie de Jong dementiert FCB-Gerüchte und gibt Liebeserklärung an Barca ab

Frenkie de Jong hat nach dem Europa-League-Weiterkommen seine Treue zum FC Barcelona bekundet - und den Bayern eine Absage erteilt.

Frenkie de Jong hat Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern dementiert. Er wolle noch lange beim FC Barcelona bleiben, erklärte der Niederländer.

"Passiert etwas mit dem FC Bayern? Nein, nein. Ich bin so glücklich in Barcelona und ich hoffe, dass ich hier noch so lange wie möglich spielen kann", sagte de Jong bei Ziggo Sport.

De Jong: "Ich liebe es, in Barcelona zu sein"

In der Folge brachte der Mittelfeldspieler, der aktuell bis 2026 an Barca gebunden ist, eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers ins Gespräch: "Ich liebe es, in Barcelona zu sein. Ich würde wahrscheinlich eine Verlängerung um sechs weitere Jahre unterschreiben, wenn sie mich danach fragen würden."

Bereits vor rund einem Monat hatte de Jong deutlich gemacht, dass durch seinen Wechsel nach Barcelona "ein Traum wahrgeworden" sei.