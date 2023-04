von Patrick Rösing Der FC Bayern musste beim 0:3 gegen Manchester eine harte Niederlage einstecken. Ein TV-Kommentator sorgte mit einer pikanten Frage für zusätzlichen Unmut.

Das Tor des Abends schoss am Dienstagabend im Etihad Stadion in Manchester nicht der übliche Verdächtige Erling Hallend, sondern Mittelfeldspieler Rodri. Und was für eines: In der 26. Minute im Champions League-Viertelfinale zwischen den Gastgebern Manchester City und dem FC Bayern bekommt der Spanier vor dem Sechzehner der Bayern den Ball. Rodri tanzt zunächst den herannahenden Musiala aus, bringt sich in Position und schlenzt den Ball aus 20 Metern genau in den Winkel. Bayern-Keeper Yann Sommer fliegt – und streckt sich umsonst. Ein Wahnsinnstreffer, unhaltbar möchte man meinen.

Amazon Prime-Kommentator Jonas Friedrich warf trotzdem die Frage auf: "Wäre Manuel Neuer an den Ball rangekommen?" Eine Frage, die viele als unnötig und respektlos gegenüber Yann Sommer empfanden. Denn: Zum einen ist Manuel Neuer bekanntermaßen seit Monaten verletzt, hätte also gar nicht spielen können. Zum anderen sorgte sein Ersatz Yann Sommer, als Vertretung von Borussia Mönchengladbach gekommen, mit zahlreichen Paraden vor und nach dem Treffer dafür, dass seine Mannschaft im Spiel blieb und nicht höher zurücklag. Am 1:0 konnte der Schweizer beim besten Willen nichts ändern. Pikant ist die Frage vor allem deshalb, weil noch unklar ist, wie es nach Neuers Genesung weitergehen wird und ob der langjährige DFB-Keeper beim FC Bayern eine Zukunft hat.

Neuer-Frage von Kommentator Friedrich sorgt für Unverständnis

Entsprechend wenig verständnisvoll fielen die Reaktionen im Netz aus:

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass der Fehler vor dem Führungstreffer der Citizens bereits vorher passiert sei und nicht von Sommer verursacht wurde:

Andere User erinnerten daran, dass Manuel Neuer verletzt ist:

Experte Benedikt Höwedes beantwortete die Frage noch im Studio wohl am besten: "Vielleicht fehlen da Yann Sommer am Ende zwei, drei Zentimeter. Aber es ist müßig zu beantworten, ob er (Neuer, die Red.) den noch gehalten hätte."

