Die Bayern sind raus aus der Champions League. Der FC Liverpool gewann das Rückspiel in der Allianz Arena hochverdient mit 3:1 und steht im Viertelfinale. Selbst die Bayern mussten anerkennen, dass das Team von Jürgen Klopp an diesem Abend eine Nummer zu groß war für den deutschen Rekordmeister. In der Defensive leisteten sich die Bayern Fehler, die Offensive war viel zu harmlos. Wichtige Spieler wie Robert Lewandowski, James Rodriguez oder Franck Ribéry oder der Manuel Neuer (sein Patzer führte zum 1:0 für Liverpool) brachten nicht ihre Leistung.

In den Reaktionen nach dem Spiel klang viel Kritik an der Spielweise und damit indirekt an Trainer Niko Kovac durch. Besonders einer wirkte sichtlich angefressen: Robert Lewandowski. Der polnische Torjäger hatte im ganzen Spiel nur zwei gute Torchancen. Eine davon führte zum Eigentor durch Liverpools Verteidiger Joel Matip. Ansonsten war der Torjäger komplett abgemeldet.

Robert Lewandowski ist angefressen

Robert Lewandowski fand deutliche Wort zur taktischen Einstellung der Bayern: "Wir haben zu defensiv gespielt - auch im ersten Spiel wahrscheinlich zu wenig riskiert, nach vorne zu spielen. Heute war es genauso. Wir haben in beiden Spielen nicht so viele Chancen gehabt und deshalb auch keine Argumente, um weiterzukommen." Und weiter: "Ich denke, wir wollten mit zu defensiver Spielweise weiterkommen. Das ist Champions League. Da musst du manchmal etwas riskieren. Wir haben das im ersten Spiel und heute zu wenig gemacht. Und jetzt sind wir raus."

Die defensive Spielweise ist natürlich Sache des Trainers. Lewandowski Worte zielen klar auf Kovac.

Ähnlich äußerte sich Mats Hummels, auch wenn seine Worte zurückhaltender klangen: "Ein Tick mehr Mut hätte uns gut getan, (...) Wir waren zu passiv" sagte der Innenverteidiger.

Manuel Neuer: Bisschen tief gestanden

Bei Torwart Manuel Neuer hörte sich die Analyse so an: "Es ist kein unverdienter Sieg. Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft und zu wenig zwingende Torchancen. Das Ergebnis geht in Ordnung, so weh es auch tut. (...) Wir haben versucht, hinten gut rauszuspielen. Aber das hat uns ein bisschen gefehlt. Wir waren ein bisschen tief gestanden, sodass es schwer war, nach vorne zu kommen."

Ähnlich sah es Innenverteidiger Niklas Süle: "Nur nach vorne hat ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, dass wir daraus unsere Lehren ziehen."

Und der Trainer? Niko Kovac gab zu, dass Liverpool dass bessere Team war an diesem Abend: "Wir haben verdient verloren“, sagte er. Und: "Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen."