Nach Patzer in der Champions League: Bayern-Torwart Yann Sommer verschenkt Lkw voller Schokolade an die Tafel

FC Bayern Nach Patzer in der Champions League: Bayern-Torwart Yann Sommer verschenkt Lkw voller Schokolade an die Tafel

von Tibor Martini Alles fing mit einem Patzer in der Champions League an: Weil Yann Sommer dort von Matthijs de Ligt gerettet wurde, versprach er dem eine Wagenladung voll Schokolade. De Ligt lehnte ab – davon profitiert nun die Tafel.

Im Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain kam der FC Bayern München zwar am Ende entspannt weiter, danach sah es aber nicht über die kompletten 180 Minuten aus. Insbesondere Bayern-Torhüter Yann Sommer machte mit einem ungewohnten Patzer auf sich aufmerksam, als er den Ball in einer denkbar ungünstigen Position an PSG-Spieler Vitinha verlor.

Dass Vitinha nicht ins leere Tor einschießen konnte, hatte Yann Sommer seinem Kollegen Matthijs de Ligt zu verdanken: Der rettete sprichwörtlich auf der Linie für den schon geschlagenen Torhüter und verhinderte damit das Gegentor. Im Anschluss an das Spiel überraschte Yann Sommer mit einer ungewöhnlichen Ankündigung: "Ich werde ihm einen Lastwagen mit Schweizer Schokolade vor die Haustüre stellen. Überragend, wie er mich gerettet hat!"

Fußball-Referees Die Männer an der Pfeife: Das machen die Bundesliga-Schiedsrichter im Hauptberuf 1 von 25 Zurück Weiter 1 von 25 Zurück Weiter Deniz Aytekin Deniz Aytekin gehört seit Jahren zur absoluten Schiedsrichter-Elite in Deutschland. Der gelernte Betriebswirt ist Geschäftsführer mehrerer Beratungsunternehmen im Esoterikbereich und Gesellschafter eines Esoterikanbieters, zu dem auch der Fernsehsender Astro TV gehört. Mehr

FC Bayern lehnte Schokolade ab

Dass das nicht einfach nur so daher gesagt war, merkte der Verein schon kurz darauf: Bereits am Donnerstag war ein Lkw voller Schoko-Kekse aus der Schweiz auf den Weg nach München. Ob tatsächlich Sommer die Lieferung bestellt hatte oder der Hersteller die Gelegenheit für PR in eigener Sache nutzte – unklar. De Ligt selbst hatte kurz zuvor noch verraten, dass Sommer seine Schulden bislang nicht eingelöst habe: "Nein, noch nicht. Ich habe gesagt: 'Wir sind heute in einer guten Form, da ist es besser, nicht zu viel Schokolade zu essen.'"

Auch beim FC Bayern rechnete man anscheinend nicht mit der üppigen Lieferung von vier Europaletten mit Schokotafeln und lehnte eine Übergabe dankend ab – nur zehn Minuten, bevor die Ware tatsächlich angekommen wäre. Für den Hersteller hieß das: Frust und eine lange Tour zurück – beinahe, denn zusammen mit dem Verein überlegte man sich eine andere Lösung und lieferte die Waren direkt zur Tafel.

Bundesliga Zimmermann, Mechatroniker, Ingenieur: Das sind die Ausbildungsberufe der Fußballstars 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Lothar Matthäus Als DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Karriere begann, war es noch üblich, dass junge Fußballer einen normalen Beruf lernten. Bei Matthäus war es Raumausstatter. Mehr

700 Kilo Schokolade landen bei der Tafel

Dort können sich nun Bedürftige über und 700 Kilogramm Schokolade freuen, wie der Tafel-Chef Steffen Horak der "tz" berichtet: "Die Schokolade fließt diese Woche in unsere reguläre Verteilung und wir schauen, dass alle unserer 28 Ausgabestellen etwas davon abbekommen."

Quellen:"tz", "FCB Inside"