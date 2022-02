FC Bayern: Tendenz bei Corentin Tolisso weiterhin in Richtung Abschied

Corentin Tolisso kann sich inzwischen wohl vorstellen, beim FC Bayern zu verbleiben, doch die Tendenz soll weiterhin in Richtung Abschied gehen.

Der deutliche Leistungsaufschwung von Corentin Tolisso wird die Verantwortlichen des FC Bayern München offenbar nicht veranlassen, dem Mittelfeldspieler eine Vertragsverlängerung anzubieten. Nach Sport1-Informationen haben seine guten Leistungen nichts an der Einschätzung geändert, dass der Franzose sein Potenzial in den vergangenen Jahren zu selten ausschöpfen konnte.

Zwar soll Tolisso inzwischen nicht abgeneigt sein, beim deutschen Rekordmeister zu bleiben, gemäß Sport1 habe sich die FCB-Bereitschaft, ihn mit einem Vertrag zu hohen Bezügen auszustatten, in den bisherigen Gesprächen mit seinem Berater Eric Castagnino jedoch in Grenzen gehalten. Die Tendenz gehe demnach weiterhin in Richtung eines ablösefreien Transfers im Sommer.

Offenbar keine Trendwende bei Tolisso zu erwarten

Erst im Januar hatte der kicker berichtet, dass sich die Verantwortlichen auf einen Abschied Tolissos eingestellt hätten und er in den kommenden Monaten eine konstante Bestätigung seiner Leistungen liefern müsse, um die Verantwortlichen von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Aktuell sei bei dem 27-Jährigen aber diese Trendwende nicht zu erwarten.

Für eine weitere Zusammenarbeit wird sich Tolisso in den kommenden Wochen nicht empfehlen können. Gegen Greuther Fürth hat sich der Mittelfeldspieler einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und wird dem deutschen Rekordmeister nach Informationen der Bild-Zeitung drei bis vier Wochen fehlen. Tolisso war 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden.