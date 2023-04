von Eugen Epp Kurze Irritation bei einer Pressekonferenz von Bayern-Trainer Thomas Tuchel: Von nebenan drang ein lauter Schrei herüber. Schuld war Thomas Müller.

Als neuer Bayern-Trainer hat Thomas Tuchel viel zu erzählen. Bei den Fans machte er sich nach seinem Amtsantritt in erster Linie natürlich mit dem fulminanten 4:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund beliebt, aber auch mit seinen Ausführungen auf Pressekonferenzen, wo der Coach detailliert auf taktische Fragen und seine Spielphilosophie eingeht.

Bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Freiburg störte allerdings ein lauter Schrei von nebenan die Erklärungen des Bayern-Trainers im Presseraum. Während Thomas Tuchel noch über die Unterschiede zwischen dem Rekordmeister und seinen vorherigen Klubs Paris St.-Germain und FC Chelsea sprach, drang ein lautes "Jaaaaaaaa" herüber. Die Stimme gehörte erkennbar Thomas Müller.

FC Bayern: Stars spielen während Pressekonferenz von Tuchel Darts

"Da ist die 180", rief der Bayern-Star. Tuchel ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen, er blickte nur mit einem kurzen Lächeln zur Seite und ging nicht weiter auf den Zwischenfall ein. Die Erklärung für Müllers Jubelruf: Einige Bayern-Profis spielten im Nebenraum Darts, eine beliebte Beschäftigung bei den Spielern. Und offenbar hatte gerade in dem Moment, als der Trainer sprach, einer der Münchner die optimale Punktzahl erreicht.

Später löste Müller auch noch auf, wer von den Bayern-Spielern sich so treffsicher mit den Pfeilen gezeigt hatte: "Ehre, wem Ehre gebührt: Josip Stanisic hat die 180 geworfen", schrieb er auf Instagram. Wegen Renovierungsarbeiten haben die Profis ihren Essens- und Aufenthaltsraum aktuell direkt neben dem Presseraum im Vereinsgebäude an der Säbener Straße. Möglicherweise kann es bei Pressekonferenzen also noch häufiger etwas lauter werden – denn ganz offensichtlich brennen die Bayern-Spieler nicht nur auf dem Fußballplatz vor Ehrgeiz.

Quellen: FCB.TV / Thomas Müller auf Instagram