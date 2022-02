FC Bayern: Verbleib oder Abschied? Lewandowski will noch "mindestens fünf Jahre" spielen

Robert Lewandowski wird mit Blick auf seine sportliche Zukunft deutlich: Ein Karriereende kommt für ihn in absehbarer Zeit nicht in Frage.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic geht weiter von einem Verbleib von Top-Torjäger Robert Lewandowski beim FC Bayern aus. Lewandowskis Reaktion lässt allerdings aufhorchen.

Auf die Frage, ob die Bayern möglicherweise im Sommer bei einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro Ablöse schwach werden würden, meinte Salihamidzic am Samstagabend bei Sky: "Nein, Lewa ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft zu Titeln zu schießen, deswegen kommt das überhaupt nicht in Frage."

FC Bayern - Lewandowski: "Ich bin ganz ruhig"

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nur noch bis 2023. Die Bayern werden laut Salihamidzic "selbstverständlich alles dafür tun", Lewandowskis Vertrag zu verlängern.

"Ich höre das zum ersten Mal", sagte Lewandowski selbst nach dem 1:0-Sieg der Bayern bei Eintracht Frankfurt. "Ich bin ganz ruhig. Ich weiß, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Alter auch ganz ruhig bleiben muss. Für mich ist es wichtig, dass ich mich auf mein Spiel fokussiere."

Auf die Frage, ob der denn bleiben wolle, reagierte Lewandowski ausweichend. "Ich weiß, wie der Fußball aussieht und wie alles funktioniert. Ich bin immer offen, aber für mich ist wichtig, was nächste Woche im nächsten Spiel passiert", sagte der Pole. Das Thema Vertrag sei für ihn in diesem Moment zweitrangig.

FC Bayern: Lewandowski reagiert auf PSG-Spekulation

In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit Telefoot wurde Lewandowski auch auf einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain angesprochen. Lewandowski meinte augenzwinkernd: "Was meine Antwort wäre, wenn PSG mich anfragt, die Nachfolge von Mbappe anzutreten? Zunächst einmal weiß ich nicht, was mit Mbappe passieren wird. Ich habe bei Bayern einen Vertrag bis 2023, also denke ich noch nicht darüber nach." Mbappe wurde zuletzt immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Lewandowski selbst betonte zudem, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt. "Ich möchte noch einige Jahre spielen. Mindestens fünf Jahre. Wenn ich in zwei Jahren sehe, dass ich anfange, mich zurückzuentwickeln, werde ich anfangen, über einen Rücktritt nachzudenken", sagte der 33-Jährige.