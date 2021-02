Ernüchterung am Donnerstagmorgen in München nach dem verpassten Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist gegen den Rekordmeister eine Sensation gelungen. Im Elfmeterschießen bezwangen die Norddeutschen den Triple-Sieger mit 6:5. Folglich verließen die Münchner am späten Mittwochabend mit hängenden Köpfen den Kieler Platz. Zum ersten Mal seit 1992 schaffen es die Bayern nicht ins Achtelfinale. Dass die Spieler zum ersten Mal ihr neuaufgesetztes Retro-Trikot, angelehnt an die Spielzeiten 91-93, trugen, war eher dem Zufall geschuldet und für die Fans eher nebensächlich. Viel schlimmer: Ihre Mannschaft wird das Triple aus dem vergangenen Jahr, mit drei Trophäen in einer Saison, nicht verteidigen können. "Ja, nach dem 1:0 dachte ich mir, gut das ist eine sichere Sache gegen Kiel. Habe mich gefreut, hab noch ein bisschen nebenbei geschaut. Aber gut, dass es dann so ausgeht, damit habe ich nicht gerechnet. Ärgert mich natürlich, DFB-Pokal, das ist ein schöner Cup, wo man gerne zuschaut. Aber, ja scheiße würde ich sagen." "Zwar will es Bayern nicht wirklich zugeben. Aber ich glaube durchaus, dass im Hinterkopf der Spieler der Gedanke war: Wir sind der große FC Bayern, wir spielen gegen ein kleines Kiel. Und ja, dann hat man die vielleicht ein kleines bisschen unterschätzt. Und ich glaube auch, die letzten Spiele haben es auch schon gezeigt, dass es ein wenig in die Richtung geht." "Keiner hat glaube ich damit gerechnet, dass Bayern dann wirklich gegen Kiel ausscheidet. Und es ist ja auch noch einmal ein Unterschied, ob Bayern jetzt einmal ein Spiel verliert oder tatsächlich aus dem Pokal fliegt. Und das in der zweiten Runde, nach ich glaube nach 20 Jahren zum ersten Mal schon so früh. Das ist natürlich schon ein herber Schlag." Nach 120 Minuten gegen mutige Kieler stand es 2:2. Im anschließenden Elfmeterschießen verwandelten die Kieler alle fünf Schüsse vom Punkt, Bayerns Ergänzungsspieler Marc Roca scheiterte beim fünften Münchner Elfer an Kiels Schlussmann Ioannis Gelios. Ein kräftezehrendes Spiel für die Bayern. Am Sonntag müssen sie nämlich die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen - zuhause gegen den SC Freiburg. Tabellenzweiter RB Leipzig wird in Wolfsburg gewinnen müssen, um den Bayern weiter auf den Fersen zu bleiben.

Das ist die aktuelle Lage im deutschen Fußball: Wenn der FC Bayern überraschend scheitert, können endlich andere auf einen Titel hoffen. So manche Hoffnung dürfte aber schon im Pokal-Achtelfinale wieder sterben.

Für die titelhungrigen Verfolger ist die DFB-Pokal-Schmach von Triple-Sieger FC Bayern Chance und Warnung zugleich. Der völlig überraschende Münchner Elfmeter-K.o. im Schneegestöber beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bietet Borussia Dortmund, RB Leipzig und Co. zwar eine riesige Gelegenheit, die seit Jahren gewachsene eigene Sehnsucht nach einem Titel in diesem Mai endlich zu stillen. Doch zeigte das erste Zweitrunden-Aus der Bayern seit 2000/2001 auch, wie schnell in der dicht gedrängten Corona-Saison eine vermeintliche Pflichtaufgabe zum Stolperstein für alle Titelträume werden kann.

An diesem Dienstag und Mittwoch stehen die Achtelfinals auf dem Programm. Und während Robert Lewandowski und seine Kollegen es sich vor dem Fernseher gemütlich machen müssen und kurz vor der Club-WM ein paar Tage zum Verschnaufen haben, schlüpfen Dortmund, Leipzig und die zuletzt in der Bundesliga mehrfach gestrauchelte Werkself von Bayer Leverkusen in ihre neuen Rollen als Pokal-Favoriten. "Dass Bayern nicht mehr dabei ist, macht es sicherlich nicht schwerer. Aber jetzt sehen viele Clubs ihre Chance", sagte Leipzigs Nationalspieler Lukas Klostermann im MDR: "Man darf sich keinen Ausrutscher leisten."

FC Bayern-Jäger: Fast alle haben leichte Lose

Gemeinsam hat das Trio neben den gestiegenen Titelchancen durch das Bayern-Aus auch das vermeintliche Losglück, das allen drei Clubs machbare Achtelfinale-Aufgaben beschert hat. Der 2020er-Finalist Leverkusen gastiert am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim letzten verbliebenen Viertligisten Rot-Weiss Essen. Dortmund empfängt am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) Zweitligist SC Paderborn. Und auch für den Tabellenzweiten Leipzig ist das Heimspiel gegen Zweitligist VfL Bochum am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) eine Pflichtaufgabe.

Dass die Dauersieger aus München erstmals seit 2009 nicht das Pokal-Halbfinale erreichen, vergrößert nicht nur die Ambitionen der in der Liga so erfolglosen Jäger, sondern auch die mediale Präsenz. Denn üblicherweise ist das Bayern-Spiel im Free-TV stets gesetzt, diesmal zeigt die ARD am Dienstag Dortmund gegen Paderborn (20.45 Uhr) und am Mittwoch die einzige Bundesligapartie der Runde, VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr).

"Ein Topspiel am Mittwochabend, dazu live im Fernsehen, vor der breiten Masse, kein Pay-TV. Das ist ein super Wettbewerb. Das ist unsere Champions League. Wir wollen alles investieren und weiterkommen", kommentierte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat die Situation.

Auch Gladbach wittert seine Chance

Der sportlichen Spannung in Fußball-Deutschland dürfte die neue Konstellation in jedem Fall gut tun – zumal die Bayern in der Bundesliga angesichts von sieben Punkten Vorsprung dem neunten Titel in Serie entgegeneilen. Im Pokal gab es für die Münchner unter Hansi Flick und Vorgänger Niko Kovac zuletzt zwei Titel in Serie, davor durften immerhin Eintracht Frankfurt (2018) und Dortmund (2017) einen der seltenen Triumphe bejubeln. Beide Clubs besiegten in der jeweiligen Saison die alles dominierenden Münchner.

Diese sportliche Meisterprüfung hat den Topclubs in dieser Saison ein Zweitligist abgenommen. So hoffen aus diesem Grund auch Borussia Mönchengladbach und Kapitän Lars Stindl noch mehr auf den erstmaligen Finaleinzug seit 1995 als in den vergangenen Jahren. "Den Traum von Berlin würde ich mir gerne noch erfüllen, und gerade in diesem Jahr, da die Bayern raus sind, ist da eine große Chance. Wir werden alles daran setzen, sie zu nutzen", sagte Stindl der "Rheinischen Post" vor der schweren Aufgabe in Stuttgart. Im Finale 1995 war den Fohlen auch der bis heute letzte Titelgewinn gelungen, 2017 war die Borussia im Elfmeterschießen des Halbfinals an Eintracht Frankfurt gescheitert.

Ohne die Bayern gibt's keinen klaren Favoriten

Wie ungewöhnlich offen der Kampf um den Pokalsieg in dieser Spielzeit ist, zeigt auch ein Blick auf die Buchmacher. Lässt sich mit einem Titel-Tipp auf den FC Bayern sonst nicht allzu viel Geld verdienen, kristallisiert sich nach dem Aus der Münchner kein klarer Favorit heraus. Selbst für einen Pokalsieger-Tipp Dortmund oder Leipzig gibt es im Erfolgsfall mehr als den dreifachen Einsatz zurück.