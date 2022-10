FC Bayern beschäftigt sich mit Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan könnte Manchester City verlassen. Der FC Bayern hat ihm für einen Transfer im Visier.

Seine Vertragssituation macht ihn besonders interessant: Der FC Bayern München liebäugelt damit, Ilkay Gündogan in die Bundesliga zurückzuholen.

Der 32-Jährige spielt bei Manchester City seit Monaten auf einem überragenden Niveau und wurde im Sommer damit belohnt, dass ihm sogar das Kapitänsamt übertragen wurde. Gündogans Vertrag ist aktuell nur bis Saisonende datiert, doch die Skyblues wollen den deutschen Nationalspieler wenig überraschend weiter an sich binden.

Abgesehen von seiner ersten Saison, die von Verletzungen geprägt war, hat Gündogan seit seiner Ankunft (2016 vom BVB) im Schnitt fast 50 Spiele pro Saison absolviert - der 32-Jährige gilt zudem als äußerst beliebter Spieler im Etihad Stadium.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie Gündogan seine Karriere plant und ob er zu einer Verlängerung bei Man City bereit ist. Er wird mit vielen Top-Klubs in Verbindung gebracht, und 90min hat erfahren, dass sich auch der FC Bayern mit dem Nationalspieler beschäftigt.



Vor dem Ende der Weltmeisterschaft wird sich Gündogan nicht entscheiden, wie es weitergeht - 90min weiß jedoch, dass ein Wechsel zurück nach Deutschland sehr reizvoll sein könnte.

Bliebe die Frage, wieviel Sinn ein Transfer aus Bayern-Sicht machen würde? Mit Gündogan würde man einen technisch herausragenden Mittelfeldspieler bekommen, der hervorragend zur Spielweise unter Julian Nagelsmann passt. Zudem verfügt der 32-Jährige über ganz viel internationale Erfahrung und ist deutscher Nationalspieler. Die Tatsache, dass man ihn ablösefrei bekommen könnte, macht ihn besonders attraktiv.



Mit Blick auf die Kader-Situation beim deutschen Rekordmeister kommen aber Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines solchen Transfers auf. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Ryan Gravenberch und auch Jamal Musiala ist man im Zentrum gut und breit aufgestellt. Mutmaßlich soll kommenden Sommer mit Konrad Laimer noch ein defensiver Mittelfeldspieler dazukommen. Ein Gündogan-Transfer wäre in jedem Fall vor allem für Ryan Gravenberch ein Schlag ins Gesicht.



Wahrscheinlicher ist es, dass man in München die Situation beim 32-Jährigen genau im Blick hat und mit seinem Transfer auf einen möglichen Abgang reagieren würde.

