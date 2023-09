Mit diesem Foto sucht die Polizei in München nach Anton Langhans

von Eugen Epp Er pfiff Spiele in der 2. Liga und war viele Jahre Mitglied der Schiedsrichterabteilung des FC Bayern: Auch der Rekordmeister beteiligt sich an der Suche nach dem in München vermissten Rentner Anton Langhans.

In München sucht die Polizei nach dem als vermisst gemeldeten Anton Langhans. Der 83-Jährige wird seit Donnerstag vermisst. Zuletzt wurde er im Außenbereich eines Altenheims in Lochham gesehen.

Langhans sei orientierungslos und leide an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen, heißt es in der Öffentlichkeitsfahndung. Erste Suchmaßnahmen im Altenheim und in der Umgebung der Einrichtung blieben ohne Erfolg. Auch der FC Bayern beteiligt sich an der Suche nach dem Vermissten, teilte den Aufruf über X (früher Twitter) und bat um Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Langhans. Der 83-Jährige sei "ein verdientes Mitglied der FC Bayern-Schiedsrichterabteilung".

Anton Langhans pfiff in der 2. Liga

Anton Langhans, genannt "Toni", war in den Siebziger Jahren als Schiedsrichter in der 2. Fußball-Bundesliga aktiv und pfiff in der damals noch zweigleisigen Liga zwischen 1974 und 1980 insgesamt 28 Spiele der Süd-Staffel. Im DFB-Pokal kam er auf zwei Einsätze. Zu seinem 80. Geburtstag vor drei Jahren würdigte ihn der FC Bayern mit einem Artikel auf der Vereinshomepage.

Nun hofft der Verein, mit seiner Reichweite (fast sieben Millionen Follower auf X) dazu beizutragen, dass der demenzkranke Rentner möglichst bald und wohlbehalten wieder aufgefunden wird. Laut Polizei ist Langhans 1,80 Meter groß und schlank, hat graue Haare und eine Halbglatze. Zuletzt trug er eine dunkelblaue Adidas-Sporthose mit roten Streifen an der Seite, ein weißes T-Shirt und graue Pantoffeln. Hinweise nimmt die Polizei in München oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

