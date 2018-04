Josuha Kimmich gehörte noch zu den Besten bei Bayern München. Und das nicht nur, weil er die Bayern mit einem sehenswerten Treffer in der 28. Minute in Führung gebracht hatte. Ansonsten kämpfte der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend im Champions-League-Hinspiel gegen Real Madrid mit einer schlechten Chancenverwertung und Verletzungspech. Arjen Robben und Jerome Boateng mussten frühzeitig das Feld verlassen. Ganz anders dagegen Real Madrid. Der 1:1 durch Marcelo kurz vor dem Pausenpfiff fiel praktisch aus dem Nichts, der zweite Treffer der Spanier durch Asensio in der 57. Minute nach einem Abspielfehler von Bayern-Verteidiger Rafinha und einem schnellen Konter. Ansonsten hatten die Bayern mehr vom Spiel, konnten den Ball aber einfach nicht über die Linie bringen. Das sah auch Bayern-Trainer Jupp Henckes so: "Wir haben es nicht verstanden, die Chancen zu nutzen. Wir waren nicht so effizient wie wir das gewohnt sind. Und das kommt eben noch hinzu, dass wir Geschenke verteilt haben. Und dann zusätzlich, dass wir eben die Chancen, die wir sehr gut herausgespielt haben, nicht genutzt haben." Das 1:2 am Mittwochabend war die sechste Niederlage der Bayern gegen Real Madrid in Folge. Dennoch hat Heynckes vor dem Rückspiel am Dienstag in Madrid noch Hoffnung: "Ja, man sollte erst einmal abwarten. Semifinale sind zwei Begegnungen und am Schluss wird abgerechnet. Natürlich hat Madrid einen großen Vorteil durch das Ergebnis von heute. Aber ich denke, dass wir unverdient verloren haben und dass wir das Spiel hätten gewinnen müssen. Und das stimmt mich doch schon ein Stück weit optimistisch." Auch die Bayern-Spieler haben die Hoffnungen auf das Endspiel in Kiew noch lange nicht aufgegeben. Denn auch Real offenbarte am Mittwochabend in München durchaus Schwächen.