Sehen Sie im Video: FC Bayern gewinnt Champions-League-Finale – heftige Krawalle in Paris.





Das Triple ist dahoam: Der FC Bayern München hat am Sonntag die Champions League mit 1:0 gegen Paris St. Germain gewonnen. Mit dem Treffer von Kingsley Coman ging damit nach Meisterschaft und Pokal erneut auch der dritte große Wettbewerb an die Bayern. Trotz Coronabeschränkungen natürlich riesen Freude bei den Fans in München: VOX POPS BAYERN FANS In Paris musste hingegen die Polizei ausrücken. Hier schlug der Frust der Fans in Krawalle um. Im Verlauf des Abends brannten Autos und es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Fußballfans.

