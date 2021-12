FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 2:1

Klassischer Arbeitssieg: Lange tun sich die Bayern schwer gegen die engagierten Mainzer, die alles reinhauen und sogar in Führung gehen. Doch am Ende setzt sich die höhere Qualität durch. Erst Coman und dann Musiala (im Bild links) drehen die Partie in der 2. Halbzeit.

