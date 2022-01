FC Bayern München: Abschied von Niklas Süle wohl beschlossene Sache

Die Gespräche über eine Verlängerung hatten sich zuletzt zu einer Hängepartie entwickelt, nun soll Süles Abschied vom FC Bayern feststehen.

Die Entscheidung von Niklas Süle über seine Zukunft beim FC Bayern München ist offenbar gefallen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, verlässt der Innenverteidiger den deutschen Rekordmeister im Sommer.

Demnach wird der 26-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Münchner ablösefrei verlassen.

Nach Informationen der Bild habe Süle ein Vertragsangebot der Bayern mit einer deutlichen Gehaltserhöhung auf rund zehn Millionen Euro bereits vor einiger Zeit abgelehnt.

Süle will angeblich in die Premier League

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Süle mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt. Newcastle United und der FC Chelsea haben offenbar ihre Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt. Auch der FC Barcelona soll interessiert sein.

Am Sonntag hatte Präsident Herbert Hainer angekündigt, dass die Verhandlungen mit Süle noch laufen würden. "Wir haben Niklas ein Angebot gemacht. Jetzt liegt es an ihm, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Natürlich muss es in einem bestimmten Zeitraum sein, weil wir uns dann auch dementsprechend aufstellen müssen. Ich kenne jetzt nicht das genaue Datum, aber das wird sicherlich irgendwann in absehbarer Zeit so weit sein, dass er sich bekennt oder eben sagt, was seine Wünsche sind. Und dann werden wir mit ihm sprechen", sagte er bei Sky.

Sollte Süle die Bayern wirklich verlassen, wäre er nach David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez bereits der vierte ablösefreie Abgang binnen eines Jahres bei den Münchnern.