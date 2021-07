FC Bayern München: Armindo Sieb der Gewinner der Vorbereitung?

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann steht aktuell nur ein Rumpfkader zur Verfügung. Besonders auffällig präsentierte sich Armindo Sieb.

In der Saisonvorbereitung des FC Bayern München hat bislang offenbar vor allem ein Youngster auf sich aufmerksam gemacht. Offensivspieler Armindo Sieb erhielt nach Berichten der Bild-Zeitung vom neuen Trainer Julian Nagelsmann auffällig viel Lob für seine Trainingsleistungen.

Der 18-Jährige gehörte bereits im Testspiel gegen den 1. FC Köln (2:3) in der vergangenen Woche zu den auffälligsten Spielern und wurde entsprechend von Nagelsmann herausgehoben. "Drei, vier von den jungen Spielern haben es gut gemacht. Armindo Sieb war gut", sagte er.

Sieb-Transfer zu den Bayern sorgte für Ärger

Sieb war im Sommer 2020 von der TSG Hoffenheim zu den Bayern gewechselt, der Transfer verlief dabei nicht ohne Nebengeräusche. TSG-Manager Alexander Rosen kritisierte damals vor allem das Verhalten des Rekordmeisters.

So empfand es Rosen als "irritierend, dass der Spieler ohne Abstimmung mit uns vom FC Bayern zu einer medizinischen Untersuchung nach München bestellt wurde", sagte er: "Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise mit all ihren Einschränkungen und Herausforderungen fehlen mir für so ein Verhalten die Worte."

Sieb fiel nach seinem Wechsel zunächst lange mit einer Bänderverletzung aus und kam erst in der Rückrunde regelmäßig für die zweite Mannschaft der Bayern in der 3. Liga zum Einsatz. In zwölf Spielen für den späteren Absteiger war er an vier Treffern beteiligt. Nun spekuliert die Bild, dass Sieb in der anstehenden Saison auch aufgrund seiner Flexibilität ein Überraschungskandidat im Profiteam werden könnte.

Derzeit steht Nagelsmann in der Vorbereitung nur ein Minikader zur Verfügung, der mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt wird. Die EM-Fahrer kehren erst allmählich aus dem Sonderurlaub zurück.