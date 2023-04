Der FC Bayern München ist in dieser Saison weit hinter den selbst gesteckten Zielen zurückgeblieben. Das frühe Aus in der Champions League und im DFB-Pokal haben bei den Münchnern eine Sinnkrise ausgelöst. Wie von Beginn der Saison an befürchtet, war und ist es ein Problem, dass den Bayern seit dem Abgang von Robert Lewandowski ein treffsicherer Angreifer fehlt. Der frühere Ersatzmann Eric Maxim Choupo-Moting hat zwar eine solide Torquote, kann aber einen Weltklasse-Spieler wie Lewandowski nicht hundertprozentig ersetzen. Die viel gepriesene Verpflichtung von Sadio Mané hat sich bisher als Flop erwiesen und insgesamt fehlt es den Bayern in der Offensive an Durchschlagskraft. Eine neue Spitzenkraft in Sachen Toreschießen muss her. Wir haben die Kandidatenliste.