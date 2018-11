Die Zeit von Niko Kovac als Trainer beim FC Bayern München geht wohl schon bald zu Ende. Denn wenn es nicht einmal gegen den Tabellen-17. für einen Sieg reicht, dann brennt an der Säbener Straße der Baum. Neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dortmund sind eine ungewohnt schlechte Situation für die erfolgsverwöhnten Bayern. Nun kommt es laut Uli Hoeneß darauf an, wie die Champions-League-Partie gegen Benfica Lissabon am Dienstag ausgeht. Sollten die Bayern den Trainer wechseln, stehen einige schon von sich aus in den Startlöchern. Andere könnten oder wollten den Job gar nicht sofort übernehmen. Eine Übersicht der möglichen Nachfolger von Niko Kovac als Trainer des FC Bayern München.