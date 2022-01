FC Bayern München: Ousmane Dembele offenbar heißer Kandidat bei Coman-Abgang

Noch ist offen, ob Kingsley Coman den FC Bayern im Sommer verlässt. Seine Nachfolge wird bereits gehandelt - und es gibt wohl einen Wunschspieler.

Barcelonas Ousmane Dembele ist nach Informationen der französischen Sportzeitung L'Equipe ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Kinsgley Coman, sollte der Flügelspieler den FC Bayern im Sommer verlassen. Um beide Spieler kursierten in den vergangenen Monaten zahlreiche Gerüchte.

Comans Kontrakt läuft 2023 aus, sollte es nicht gelingen, den 24-Jährigen frühzeitig von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen, soll er abgegeben werden. Einen zweiten Fall David Alaba, der den FCB nach gescheiterten Verhandlungen im vergangenen Sommer ablösefrei verließ, gelte es mit allen Mitteln zu vermeiden.

Vor genau dieser Problematik stehen auch die Verantwortlichen der Katalanen. Dembele ist nur noch bis zum Saisonende gebunden und könnte den Verein demnach ablösefrei verlassen. Darauf hofft man in München, wonach der Linksfuß in der Prioritätenliste vor den ebenso gehandelten Raphinha von Leeds United und Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea stehen soll. Sowohl Trainer Julian Nagelsmann wie auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic gelten als große Fans von Dembeles Spielweise.

Während Gehalt sowie Handgeld den FC Bayern vor große Herausforderungen stellen würden, sollen die Probleme, für die Dembele abseits des Rasens immer mal wieder sorgt, die Münchner nicht verunsichern. Dabei helfen sollen die zahlreichen Landsmänner im Kader. Auch bestehe die Hoffnung, die Verletzungsanfälligkeit dank der großen Qualität in der medizinischen Abteilung in den Griff zu bekommen.

FC Bayern: Coman lässt Zukunft offen - Nagelsmann schwärmt

Nach Informationen von GOAL und SPOX rechnen die Bayern-Verantwortlichen weiterhin mit einem Abgang von Coman im kommenden Sommer und schauen sich bereits nach Alternativen um. Im Dezember hatte dieser ein klares Bekenntnis zum FCB vermieden und sieht für seine Zukunft "mehrere Optionen". Auch sei die Tür jedoch noch "nicht zugeschlagen, um hier zu bleiben". Insbesondere mit englischen Spitzenvereinen wurde Coman immer wieder in Verbindung gebracht.

Für beide Starspieler gilt allerdings auch: Ihre aktuellen Trainer würden gerne weiter mit ihnen zusammenarbeiten. "Sein Torabschluss hat sich deutlich verbessert, er hat einen sehr guten seitlichen Kontakt. Er kann viele 1-gegen-1-Situationen lösen und ist ein sehr guter Vorbereiter. Ich will ihn noch mehrere Jahre behalten und schätze ihn sehr - auch als Mensch", sagte Nagelsmann über Coman, während Xavi zu Dembele meinte: "Die beste Option für ihn wäre es, in Barcelona zu bleiben. Aber was jetzt passiert, hängt von ihm und seinen Agenten ab. Er wird kein besseres sportliches Projekt finden."