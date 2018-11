Es braut sich etwas zusammen an der Säbener Straße in München. Nach dem 3:3 gegen Aufsteiger Düsseldorf ist Uli Hoeneß erstmals von Trainer Niko Kovac abgerückt. In den sozialen Medien machen zudem die Fans ihrem Ärger über die schlechten Leistungen Luft. Ob und wann Kovac entlassen wird, ist offen, aber wenn nicht in den nächsten Spielen eine deutliche Leistungssteigerung der Mannschaft zu erkennen ist, werden die Bayern-Bosse nicht drumherum kommen, den Coach zu feuern. Es wäre ein dramatischer Rückschlag für den Rekordmeister und eine radikale Kehrtwende der Klub-Verantwortlichen, die noch vor wenigen Wochen auf der berühmt-berüchtigten Pressekonferenz angekündigt hatten, Kovac "bis aufs Blut" zu verteidigen.

Das sind die Aussagen von Hoeneß nach dem Spiel:

"Ich habe gedacht, die Welt geht unter. Von diesem Schock muss ich mich jetzt erstmal erholen. Das wird ein schwieriger Abend für meine Frau."

"Wir spielen sehr schlechten Fußball, einen uninspirierten Fußball und einen Fußball ohne Selbstvertrauen."

"Der ein oder andere Spieler muss über sich mal nachdenken. Das waren dilettantische Fehler. Wenn ich an das erste Tor denke, sowas habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen. Das geht so nicht!"

"Wir spielen am Dienstag gegen Benfica. Da wird unser Trainer sicher Niko Kovac sein. Uns ist es jetzt wichtig, dass wir Ruhe bewahren. Es fällt schwer, das gebe ich absolut zu. Dass wir alle Kräfte mobilisieren, um am Dienstag die Champions-League-Qualifikation zu schaffen. Denn mit einem Sieg würden wir ja qualifiziert sein. Und dann müssen wir uns schon noch mal zusammensetzen, wie es weitergehen soll. Denn das, was heute passiert ist, ist absolut nicht akzeptabel."

Viele Anhänger des FC Bayern München glauben nicht mehr an Kovac

So reagieren die Fans unter dem Hasthag #kovacout:

Wenn Kovac auch nur den Funken von Anstand hätte, würde er freiwillig zurücktreten. #KovacOut — Sebastian (@sebastian3288) November 24, 2018

Schade, #Kovac ist mir sehr sympathisch. Aber jetzt ist genug @FCBayern! Sch**ß auf die Meisterschaft... Die Art & Weise wie sie spielen stört mich am meisten und ist einfach peinlich #kovacout bring #vangaal back @SkySportNewsHD — Wiseguy (@Achscheissdrauf) November 24, 2018

Wann nehmen diese unglaublichen Peinlichkeiten endlich ein Ende. Es reicht endgültig! #KovacOUT #UliOUT — Julian (@Reinatore) November 24, 2018

ja das stimmt, aber es ist absolut kein taktisches konzept zu erkennen. das team spielt zudem gegen den trainer. es müssen köpfe rollen, aber leider eben auch der des trainers #KovacOut — frank lucas (@ronepatrone) November 24, 2018

Bitte Kovac nicht feuern bis die Eintracht gegen die Bayern gespielt hat. Noch nie war es so einfach die Bayern abzuschießen wie momentan #KovacOut — Oliver Breitfelder (@OBreitfelder) November 24, 2018

Kovač wird morgen entlassen ! Das können die nicht weiter in die Länge ziehen.... #FCBayern #KovacOUT — Alevite62 (@Starworldd) November 24, 2018