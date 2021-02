Hansi Flick, Trainer des FC Bayern München, sagt nach dem Gewinn der Klub-WM: "Ja, erst einmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Sie hat was Historisches geschafft, sechs Titel in einer Saison. Das ist bis jetzt wenigen Mannschaften gelungen, ich glaube nur Barcelona. Also da auch für den erfolgreichen FC Bayern München mit Sicherheit die beste Saison, die sie gespielt haben. Und wenn man alle so betrachtet. Die Anreise, auch dass die letzten Tage waren bei uns sehr, sehr vie Unruhe da. Und trotzdem hat die Mannschaft hier herausragend gespielt. Ich denke, der Sieg war in keinster Weise gefährdet. Wir waren dominierend und haben verdient auch dieses Finale gewonnen. Also von daher sind wir alle, das ganze Trainerteam sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Sehr glücklich natürlich auch. Und daher nochmal ein Kompliment von meiner Seite an die Spieler, aber natürlich auch an mein Trainerteam und das ganze Staff. Einfach herausragend, was die letzten Zeit einfach hier gearbeitet wurde. Also da ein riesen, riesen Kompliment an alle."