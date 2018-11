Ein bisschen Spaß muss sein, auch wenn man Bayern-Spieler ist. Die Ergebnisse stimmen zwar wieder, aber sportlich gesehen ist der Rekordmeister weit von seiner Bestform entfernt. Das wurde im Pokalspiel gegen den Viertligisten Rödinghausen deutlich: Die Bayern gewannen zwar mit 2:1, offenbarten aber spielerisch weiterhin große Probleme. Und als wenn das nicht ärgerlich genug wäre, kam die schwere Verletzung von Thiago durch eine Sprungelenksverletzung hinzu. Der Spanier wird den Bayern wochenlang fehlen.

Besser in Form zeigten sich die Profis bei der Halloween-Party am Mittwochabend. Jérôme Boateng postete ein Gruppenbild der Spieler in ihren Kostümen. Einige sind auf der Aufnahme leicht zu erkennen. Leon Goretzka linksaußen, Sandro Wagner mit Batman-Kopfbedeckung dahinter, Javi Martinez, Serge Gnabry, Niklas Süle und Boateng selbst (mit weißem Gesicht) enttarnt man leicht. Die Fans rätselten natürlich auch in den sozialen Medien und spekulierten, wer hinter welcher Verkleidung steckt.

Ein Spieler sorgt mit seiner Verkleidung derweil für großen Unmut. Vorne rechts hockt Rafinha in einem weißen Thwab-Gewand, mit Kopfbedeckung, aufgeklebtem Bart und Sonnenbrille. In der Hand trägt er Pakete mit der Aufschrift "Vorsicht". Auf dem Twitter-Account des FC Bayern beschweren sich viele User. Sie schreiben von "Rassismus". "Schaut euch den Idioten an, der Muslime als Terroristen verkörpert. Wir nennen euch auch nicht alle Nazis, nur weil ihr deutsch seid", schreibt Nutzer "SaM" auf Englisch. Es gibt aber Nutzer, die den Spieler verteidigen. "Er verkörpert nur radikale Islamisten und in keiner Weise einen muslimischen Bürger. Sein Teamkollege Franck Ribery ist doch auch Muslim, den hätte er ja sonst auch direkt beleidigt." Rafinha selbst äußerte sich gegenüber der "Bild": "Es lag nicht in meiner Absicht, irgendjemanden durch meine Verkleidung zu verärgern."

Wer ist Jigsaw?

Einige Spieler gaben sich auf ihren Instagram-Profilen selbst zu erkennen. Robert Lewandowski ist der Mann unter dem gelben Schutzanzug. Der polnische Torjäger postete ein Bild von sich und seiner Frau Ana im Lara-Croft-Kostüm. Gleiches gilt für den Massenmörder Jigsaw aus der Saw-Film-Reihe. Dahinter verbirgt sich James Rodriguez, der seine Identität ebenfalls auf Instagram verriet. Der Mann im roten Overall dürfte Mats Hummels sein.

Doch es fehlen drei Personen: der Mann mit der Geistermaske hinter Serge Gnabry, der weiße Werwolf und derjenige, der rechtsaußen mit der gleichen Maske wie Boateng steht. Letzterer könnte Sven Ulreich sein. Der Geist und der Werwolf sind nicht zu identifizieren. Vielleicht lüften die Spieler ihr Geheimnis noch. Vielleicht wissen Sie auch, wer wer ist?