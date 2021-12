FC Bayern München verpflichtet Torwart-Talent Liu Shaoziyang aus China

Nachdem Liu Shaoziyang bereits bei der U19 und den Amateuren mittrainieren durfte, verpflichtet der FC Bayern das Torwart-Talent nun fest.

Der FC Bayern München hat sich mit dem chinesischen Torwarttalent Liu Shaoziyang verstärkt. Der Keeper wechselt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns an den FC Bayern Campus und bekommt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 18-Jährige trainierte bisher bereits bei der U19 des Rekordmeisters und gelegentlich bei den Amateuren mit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von unserem Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns mit Liu Shaoziyang erstmals einen Spieler für den FC Bayern verpflichten konnten. Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben", verkündete Oliver Kahn auf der Homepage des FC Bayern.

Bayern-Campus-Leiter Jochen Sauer: "Freuen uns, den ersten chinesischen Spieler zu präsentieren"

Liu selbst sprach von einer "großen Ehre", bei einem der "größten Vereine der Welt diese einmalige Chance" zu erhalten. "Der FC Bayern hat in meiner Heimat sehr, sehr viele Fans. Ich bin unglaublich stolz und glücklich." Der Keeper wohnt im Internat am Bayern-Campus arbeite "intensiv mit Torwart-Koordinator Tom Starke" und lernt Deutsch, um sich bestmöglich in neuer Umgebung zu integrieren.

Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, lobte Liu für die hervorragende Entwicklung, die der Chinese in seiner Zeit als Gastspieler genommen habe. "Wir sehen in ihm weiteres Potential. Deswegen haben wir diesen Wechsel umgesetzt und freuen uns nun, den ersten chinesischen Spieler für den FC Bayern präsentieren zu können."

Am Dienstag hatte der FCB bereits die Vertragsverlängerungen mit den Nachwuchstorhütern Jakob Mayer (2023) und Tom Ritzy Hülsmann (2024) bekanntgegeben.