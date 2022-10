FC Bayern muss jetzt auch in der Liga liefern

In der Champions League läuft es rund für den FC Bayern, in der Liga hingegen nicht. Trainer Julian Nagelsmann weiß allerdings, dass seine Mannschaft nun auch im Alltagsgeschäft gefordert ist.

In der Champions League marschiert der FC Bayern bisher durch seine Gruppe. Vier Siege aus vier Spielen stehen dort für den deutschen Rekordmeister zu Buche. In der Bundesliga läuft es dagegen schleppend. Lediglich Platz drei nach zehn Spieltagen springt für die Münchener hinaus. Vor allem nach Aufritten in der Königsklasse hat die Nagelsmann-Elf Probleme.

2:2 gegen den VfB Stuttgart, 0:1 beim FC Augsburg und 2:2 bei Borussia Dortmund. Dreimal musste der FC Bayern München bisher am Wochenende nach einem Champions-League-Spiel in der Bundesliga ran und keine dieser drei Begegnungen konnten die Münchener für sich entscheiden. "Das kann man als auffällig bezeichnen", sagte Julian Nagelsmann am auf der Pressekonferenz mit einem Schmunzeln und führte weiter aus: "Man kann es aber teilweise auch als zufällig sehen."

Am morgigen Sonntag sollte der deutsche Rekordmeister sein Spiel nach einem Auftritt in der Königsklasse aber schleunigst gewinnen, denn mit dem SC Freiburg ist der aktuelle Tabellenzweite in der Allianz Arena zu Gast und diesen könnte man mit drei Punkten überflügeln. Zudem kommt es in Berlin zu einem weiteren Topspiel, wenn die Eisernen von Union als Spitzenreiter den Tabellenvierten Borussia Dortmund empfangen.

Vier englische Wochen bis zur Weltmeisterschaft

"Erst recht am Sonntag gegen Freiburg", weiß auch Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann, dass seine Mannschaft nun Ergebnisse liefern muss. Doch aktuell ist es nicht so einfach für die Bayern. Nach dem Sieg gegen Pilsen haben sich die Münchener mal wieder fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert und somit kommt wieder eine englische Woche dazu. Bis zur Winter-Weltmeisterschaft in Katar hat der FC Bayern auch noch vier davon vor sich.

An ein normales Training an der Säbener Straße ist daher nicht zu denken, da es "wenig mit Training zu tun hat und wenig mit Trainer sein". Wichtig für Nagelsmann ist, dass er immer die bestmögliche Elf auf den Platz bekommt und sich diese an gewisse Abläufe gewöhnt, "weil du eben nicht trainieren kannst."

"Dieser Rhythmus ist aus Bayern-Sicht noch ein bisschen leichter zu kompensieren als für manch andere Vereine", ist sich der Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters aufgrund der individuellen Klasse im Münchener Kader aber sicher.

