FC Bayern offenbar an Ajax-Talent Ryan Gravenberch interessiert

Der FC Bayern München soll an einer Verpflichtung von Ryan Gravenberch interessiert sein. Der 19-Jährige ist Leistungsträger bei Ajax Amsterdam.

Auf der Suche nach Verstärkungen fürs Mittelfeld hat der FC Bayern offenbar seine Fühler in die Niederlande ausgestreckt. Wie das Algemeen Dagblad berichtet, soll der FC Bayern Interesse an Ryan Gravenberch vom Eredivisie-Rekordmeister Ajax Amsterdam haben. Der 19-Jährige ist noch bis 2023 an Ajax gebunden.

Dem Bericht zufolge verliefen Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung bislang stockend.

Da Torhüter Andre Onana und Abwehrspieler Noussair Mazraoui den Verein bereits in diesem Sommer ablösefrei verlassen werden, sei man bei Ajax besonders motiviert, Gravenberch ein Jahr später nicht auch noch ohne Abfindung abzugeben. Entsprechend böte ein Transfer im Sommer 2022 die letzte Chance auf eine hohe Ablösesumme. Das Blatt spricht sogar von einer "bitteren Notwendigkeit", das Talent schon jetzt abzugeben.

FC Bayern: Ajax-Talent Gravenberch wird von Raiola beraten

Gravenberch, der von Mino Raiola beraten wird, gehört zu den Toptalenten in seiner Altersklasse und steht bereits seit längerer Zeit im Fokus zahlreicher Top-Klubs in ganz Europa.

"Jeder weiß, dass ich bei Ajax noch nicht fertig bin mit dem Lernen. (...) Aber alles, was ich hier sage, wirkt sich auf die Verhandlungen aus. Zum Glück muss ich mir nicht so viele Gedanken machen. Das ist Mino Raiolas Aufgabe, aber alle sprechen mich ständig darauf an", sagte Gravenberch vor kurzem dem Ajax Life Magazine.

Gravenberch zählt zu den Leistungsträgern bei Ajax und kam in dieser Saison bereits auf 21 Spiele in der Eredivisie (1 Tor, 3 Assists) und machte auch alle sechs Partien in der Champions League.