So lief der Spieltag

Alle Ergebnisse des 1. Spieltags, die Tabelle und Statistiken zum Nachlesen finden Sie hier im stern-Ticker.

Aufreger des Spieltages

Jörg Schmadtke ist einiges gewohnt, schließlich mischt er seit rund 35 Jahren in der Bundesliga mit. Als Torwart stand er bei Fortuna Düsseldorf und dem SC Freiburg zwischen den Pfosten. Als Manager führte er Clubs wie Alemannia Aachen, Hannover 96 und den 1. FC Köln. Als die Kölner nun zum Bundesliga-Auftakt bei seinem aktuellen Arbeitgeber, dem VfL Wolfsburg, antraten, bedachten ihn die FC-Fans mit üblen Fangesängen: "Schmadtke, du Betrüger, fickst die Frau vom Stöger. Nimmst die drei Millionen und haust ab", hallte es ihm unflätig aus der Kurve entgegen.

Die Anhänger nehmen es dem Mann offenbar immer noch übel, dass der Verein nach großen Erfolgen (Aufstieg, Qualifikation für die Europa League) am Ende seiner Manager-Zeit abstieg. Solche Gesänge über sich hört niemand gern und deshalb ärgerte sich Schmadtke auch ein wenig. Was ihm aber besonders übel aufstieß, war die Tatsache, dass sich lediglich Geschäftsführer Alexander Wehrle telefonisch bei ihm entschuldigte. "Ich bin sehr dankbar, dass sich die Geschäftsführung bei mir gemeldet hat. Aber es gibt noch mehr in diesem Klub. Ich finde es eher schade, dass sich kein altes oder neues Präsidium oder ein anderes Gremium bei mir meldet und sich davon distanziert. Das ist für mich viel mehr ein Stachel als diese Gesänge selbst", sagte Schmadtke in der Sendung "Doppelpass" auf Sport1.

Diese Tor sollten Sie (nochmal) sehen

Bleiben wir in Wolfsburg. Das hat aber nicht mit dem Aufreger zu tun, sondern schlicht mit der Tatsache, dass Maximilian Arnold gegen Köln ein Traumtor gelang. Der Wolfsburger nahm eine verunglückte Kopfball-Abwehr von Florian Kainz volley und hämmerte den Ball aus gut 20 Metern ins untere, rechte Eck. Das war einfach genial. Am Ende gewann Wolfsburg die Partie mit 2:1.

Gewinner des Spieltages

Das ist Borussia Dortmund. Zugegeben, Gegner Augsburg hat es der Mannschaft von Lucien Favre durch nachlässiges Abwehrverhalten leicht gemacht, fünf Tore zu erzielen. Aber welchen BVB-Fan kümmern solche hochtrabenden Analysen? Reus, Sancho und Alcacer trafen nicht auf sehr viel Widerstand und zauberten leichtfüßig, dass es eine Freude war. Ein Auftakt nach Maß für den (auch selbst ernannten) Titel-Anwärter, bei dem im Gegensatz zum Hauptkonkurrenten die Stimmung bestens ist.

Verlierer des Spieltages

Damit wären wir beim Branchenprimus, der zuverlässig für viel Unterhaltung sorgt. Die Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona ist definitiv eine gute Nachricht, für die Bayern und die Bundesliga. Mit dem brasilianischen Nationalspieler haben sich die Münchner ein Schwergewicht mit herausragenden Fähigkeiten im offensiven Mittelfeld gesichert. Der Coup an der Transferfront hat aber nicht verhindert, dass die Stimmung beim FC Bayern gleich in den Keller ging. Erst gab es nur ein enttäuschendes 2:2 gegen Hertha in der Allianz Arena, dann beschwerte sich Renato Sanches über mangelnde Einsatzzeit und Joshua Kimmich soll in der Kabine über die späten Einwechslungen von Trainer Kovac gemotzt haben. Sanches wurde gar mit einer 10.000-Euro-Geldstrafe abgewatscht. Wir sind gespannt auf die nächsten Geschichten. Demnächst mehr an dieser Stelle.

Bild des Spieltages