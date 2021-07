FC Chelsea: Holt Thomas Tuchel einen Torwart aus Deutschland?

Thomas Tuchel Man City vs Chelsea Champions League final 2020-21

Chelsea sucht offenbar nach einer neuen Nummer zwei und ist bei Werder Bremen fündig geworden.

Der englische Spitzenklub FC Chelsea denkt über eine Verpflichtung von Werder Bremens Torhüter Jiri Pavlenka nach. Das berichtet die Deichstube. Demnach habe Blues-Berater Petr Cech dem Champions-League-Sieger eine Verpflichtung seines tschechischen Landsmanns nahegelegt.

Bei Chelsea dürfte sich auf der Torhüterposition in diesem Sommer etwas tun, denn Routinier Willy Caballero verlässt den Klub ablösefrei. Und Kepa Arrizabalaga, der seinen Stammplatz in der Vorsaison an Edouard Mendy verlor, dürfte mit seiner Rolle als Nummer zwei zunehmend unzufrieden sein und könnte einen Wechsel anstreben.

Chelsea: Pavlenka steht bei Werder bis 2022 unter Vertrag

Als neuer Mendy-Vertreter wäre dann eben Pavlenka vorgesehen. Der Tscheche steht in Bremen noch bis 2022 unter Vertrag, gilt aber als Verkaufskandidat bei den finanziell angeschlagenen Hanseaten.

Pavlenka betonte zuletzt mehrfach, auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga nicht unbedingt einen Transfer anzustreben. Zudem wird es als fraglich eingestuft, ob der 29-Jährige sich mit der Rolle einer Nummer zwei auf Dauer zufrieden gäbe.

Laut Bild zeigt auch Chelseas Premier-League-Rivale FC Burnley Interesse an Pavlenka. Die mögliche Ablösesumme wird auf drei Millionen Euro beziffert.

Der 14-malige Nationalspieler Tschechiens, der die Teilnahme an der laufenden Europameisterschaft wegen einer Rückenverletzung verpasste, wechselte 2017 für drei Millionen Euro von Slavia Prag zu Werder. Für den SVW absolvierte er seitdem 155 Pflichtspiele.