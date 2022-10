FC-Coach Baumgart mit Sonderlob für Duda: "Einer unserer besten Fußballspieler"

Steffen Baumgart ist ein großer Fan von Ondrej Duda. Der Trainer des 1. FC Köln lobt den Spielmacher mit großen Worten.

Ondrej Duda ist beim 1. FC Köln kein dauerhaft unumstrittener Spieler. Für Trainer Steffen Baumgart ist das einerseits verständlich, andererseits hat er aber auch viel Lob für den 27-Jährigen übrig.

Ondrej Duda gehört zwar mit zu den wertvollsten Spielern im Effzeh-Kader, wenn es nach dem Marktwert geht, doch ist er keiner, der konstant mit Top-Leistungen vorweggeht. Die Wertschätzung in Form eines der höchsten Effzeh-Marktwerte hat jedoch einen Grund: Duda hat ein Potenzial auf dem Platz, wie kaum ein anderer in seiner Mannschaft.

Das weiß auch sein Trainer. Steffen Baumgart vertraut in dieser Saison regelmäßig auf ihn. Wettbewerbsübergreifend hat er acht Startelf-Einsätze vorzuweisen, dazu kam er nur in drei Partien überhaupt nicht zum Einsatz.

Baumgart hält weiter zu Duda - und hat ein Sonderlob für ihn übrig

Baumgart hat immer zu Duda gehalten, wenngleich mal mehr und mal weniger. Das hat für ihn auch gute Gründe (via Bild): "Ich sehe ihn so oder so besser als viele andere. Weil Dudi ein Spieler ist, der ein hohes Risiko geht. Einer, der von seiner Körpersprache vielleicht nicht immer schnell und klar wirkt, aber sehr wichtig ist."

Der 27-Jährige sei "einer unserer besten Fußballspieler", gab es das Extralob des Coaches. Das gelte genauso hinsichtlich seines "technischen Vermögens".

"Ich freue mich, dass er immer besser wird", zeigte sich Baumgart auch hinsichtlich der nächsten Spiele optimistisch. Es ist davon auszugehen, dass Duda in den kommenden Wochen weiter das Vertrauen geschenkt bekommt - auch weil Mark Uth noch nicht wieder zu 100 Prozent in Form ist.

Für den Köln-Trainer ist das längst kein Downgrade. "Er ist einer derjenigen, der ein Spiel entscheiden kann. Wenn er so weitermacht, dann bin ich fest davon überzeugt, dass er uns in der ein oder anderen Situation noch mehr und besser helfen kann, um Spiele zu entscheiden", zeigte er sich überzeugt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als FC-Coach Baumgart mit Sonderlob für Duda: "Einer unserer besten Fußballspieler" veröffentlicht.