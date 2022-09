Wo wird das Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Ajax Amsterdam übertragen?

Der FC Liverpool empfängt Ajax Amsterdam am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Wo wird die Partie übertragen?

Den Auftakt in die Königsklasse hat der FC Liverpool gehörig vermasselt. Die Reds von Jürgen Klopp unterlagen bei der SSC Neapel völlig verdient mi 1:4 und stehen vor dem Heimspiel gegen Ajax nun unter Zugzwang. Eine erneute Pleite - und das Weiterkommen würde bereits in weitere Ferne rücken. Ajax kann nach dem 4:0-Auftakterfolg gegen die Glasgow Rangers dagegen munter und frech drauflos spielen.

FC Liverpool vs Ajax Amsterdam im TV & Stream

Spielort: Liverpool

Stadion: Anfield Road

Datum: 13. September 2022

Anstoß: 21:00 Uhr

Wo wird Liverpool-Ajax in Deutschland übertragen?

Das Gruppenspiel wird nicht im deutschen Free-TV, sondern nur vom kostenpflichtigen Streamingportal DAZN übertragen.



Stream: DAZN

Wo wird Liverpool-Ajax in Österreich übertragen?

TV: Sky Sport Austria 1 (Konferenz), Sky Sport Austria 3 (Einzelspiel)

Stream: Sky Austria

Wo wird Liverpool-Ajax in der Schweiz übertragen?

TV: Blue Sport

Stream: Blue Sport

Aktuelle Form

Liverpool: N S S U N

Ajax: S S S S S



Die derzeitige Form spricht klar für die Gäste aus der Niederlande. Ajax hat bislang all seine Pflichtspiele gewonnen - in der Eredivisie weist man nach sechs Spieltagen das sensationelle Torverhältnis von 21:3 auf.



Anders sieht die Lage beim LFC aus, der am ersten CL-Spieltag in Neapel richtig auf die Mütze bekam (1:4) und auch in der Liga nicht zu überzeugen weiß. Aufgrund des Todes von Queen Elizabeth II hatten die Reds am Wochenende spielfrei.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als FC Liverpool - Ajax Amsterdam: TV-Übertragung, Live-Stream & Anpfiff veröffentlicht.