FC Liverpool - Ronaldinho kommt bei Salah ins Schwärmen: "Ich wünschte, ich könnte neben Mohamed spielen"

Superstar Ronaldinho hat sich zu Liverpool-Leistungsträger Mohamed Salah geäußert und kam dabei ins Schwärmen.

Ronaldinho sieht in Liverpool-Angreifer Mohamed Salah einen der weltbesten Spieler und wie er nun enthüllt hat, hätte er gerne selbst mit dem 29-Jährigen zusammengespielt. Das erklärte der frühere Weltfußballer, als er der Einladung des ägyptischen Premier-League-Klubs Eastern Company in Ägypten nachkam und sich in Al Ahly den Fragen der Reporter stellte.

"Ich wünschte, ich könnte neben Mohamed spielen", sagte Ronaldinho und erklärte weiter: "Er ist einer der besten Spieler der Welt und einer, den ich mir immer gerne ansehe."

Ronaldinho gibt Salah Rat für die Zukunft

Der 42-jährige Brasilianer gab Salah auch einen Rat für seine Zukunft, da dieser aktuell angeblich in komplizierten Vertragsverhandlungen mit dem FC Liverpool steckt. "Ein Rat an Salah bezüglich seiner Zukunft? Das Wichtigste ist, dass er glücklich ist, Fußball ist eine Quelle des Glücks und es muss egal sein, für welchen Verein er in Zukunft spielt“, sagte Ronaldinho.

Letztendlich wurde der Superstar dann sogar noch etwas romantisch und zeigte einmal mehr, wie sehr er dem Fußball nach wie vor verbunden ist. "Er muss weiterhin so Fußball spielen, dass es ihn glücklich macht, denn es gibt nichts Besseres, als Fußball zu spielen."

In der gerade zu Ende gegangenen Saison spielte der Kapitän der ägyptischen Nationalmannschaft in den meisten Liverpool-Spielen und kam auf 2.762 Minuten. In der Premier League kam Salah auf ganze 23 Tore, womit er gemeinsam mit Tottenhams Heung-min Son Torschützenkönig wurde.