Sehen Sie im Video: Liverpool-Fans feiern vor dem Stadion die Meisterschaft.





Weder die Corona-Pandemie, noch die Polizei konnte die Liverpool-Fans am Mittwoch davon abhalten ausgelassen zu feiern. Während der Club in einem leeren Stadion die Trophäe der Premier League entgegennahm, ließen es die Fans draußen ordentlich krachen. Bereits am 25. Juni hatten die Anhänger des britischen Clubs gefeiert, als der Sieg ihrer Mannschaft durch die Niederlage von Rivale Manchester City gegen Chelsea besiegelt wurde. Für den Club von Trainer Jürgen Klopp ist es der erste Meisterschaftssieg seit 30 Jahren.