FC Liverpool: Jürgen Klopp vergleicht Mohamed Salah mit Robert Lewandowski vom FC Bayern

Liverpool-Star Mohamed Salah hat einen bärenstarken Saisonstart hingelegt. Trainer Jürgen Klopp ist begeistert.

Manager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat seinen Stürmer Mohamed Salah mit Robert Lewandowski verglichen. Klopp trainierte den Polen, der zuletzt den Goldenen Schuh als Europas bester Torjäger gewann, einst bei Borussia Dortmund trainiert.

"Mo Salah ist absolut auf einem Level mit ihm, daran besteht kein Zweifel", sagte Klopp am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel beim FC Brentford am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Klopp und Lewandowski arbeiteten beim BVB zusammen

"Mo ist eine Tormaschine, seine Professionalität ist unübertroffen und er tut alles, um immer in Topform zu sein", lobte Klopp weiter. "Er kommt als Erster und geht als Letzter. Neben seinen technischen Fähigkeiten hat er einen unglaublichen Hunger auf Tore. Genauso ist es bei Lewy."

In der noch jungen Premier-League-Saison führt Salah, der im 4-3-3-System von Liverpool zumeist als rechter Flügelstürmer aufläuft, die Torjägerliste mit vier Toren an. Ihm fehlt noch ein Treffer, um die 100 für Liverpool vollzumachen. Lewandowski, der von 2010 bis 2014 in Dortmund mit Klopp zusammengearbeitet hatte, steht in der Bundesliga-Saison bei sieben Treffern.

"Was auch immer man auf dem Platz zustande bringt, am Ende braucht man jemanden, der den Ball über die Linie ins Netz bringt", erklärte Klopp. "Mo gehört in dieser Hinsicht zu den Besten, die ich je gesehen habe, und das weiß er. Seine Statistiken sind verrückt, ich habe großes Glück, in meiner Karriere mit so guten Spielern zusammenarbeiten zu dürfen.