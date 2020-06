Sehen Sie im Video: Jürgen Klopp erklärt seine Tränen-Reaktion nach Meistercoup mit Liverpool.





Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool: "Gestern Abend war so ein Fall. Normalerweise hätte ich nach dem Spiel auch gestern Abend eine kleine Ansprache an die Spieler gehalten. Aber war absolut nicht möglich Sobald ich bestimmte Dinge angesprochen habe, selbst wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich schon angefangen, zu flennen. So ist nicht so cool, aber war halt so. Mittlerweile geht's wieder. Aber das ist keine neue Seite an mir, es ist nur keine Seite, die häufig zum Vorschein kommt, sagen wir es mal so. Zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff habe dann auch ich gedacht, City wird es nicht mehr gewinnen und habe dann meine Familie angerufen - Facetime - hab allen gesagt, wie sehr ich sie liebe. Dann gesagt, so bleibt am Telefon, ich leg das Telefon jetzt auf den Tisch, dann seid ihr praktisch dabei. Und so war es dann auch. Und dann, ja, haben wir uns alle sehr gefreut. Es war hoch emotional, weil es einfach so wahnsinnig groß ist, was da passiert ist. Es ist für uns nicht normal, es wäre für niemanden normal, es ist in diesem speziellen Fall, in diesem Club ganz besonders außerordentlich und groß. Und das ist mir gestern aufgefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so groß anfühlt, wenn es eintritt. Aber, ich habe zwar keine 30 Jahre gearbeitet. Aber alle anderen, mehr oder weniger. Und das haben wir auch schon gespürt und so die Last, die da von einem abgefallen ist, plus die Freude darüber, dass es geklappt hat. Das war ein extremer Mix. Und nicht alle Bereiche meines Körpers waren offensichtlich bereit oder dafür bereit, damit richtig umzugehen."