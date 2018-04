Vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem AS Rom am Dienstagabend hat es Ausschreitungen zwischen den Fans der beiden Mannschaften gegeben. Dabei wurde ein 53-jähriger Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie ein Mann vor dem Stadion einen Hammer in der Hand hält. Zwei Italiener wurden von der Polizei wegen versuchten Mordes festgenommen. In einer Stellungnahme zeigte sich die Verantwortlichen des FC Liverpool schockiert und entsetzt. Auf dem Spielfeld sahen die Fans ein temporeiches Spiel mit vielen Höhepunkten und sieben Toren. Beim 5:2 Sieg des FC Liverpool zeigten die Engländer eine überzeugende Leistung und ließen dem AS Rom lange Zeit kaum eine Chance. Herausragender Spieler dabei Liverpools Torjäger Momhamed Salah, der nicht nur zwei Tore schoss, sondern auch als Vorbereiter glänzte. Zu hoch wollte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp Salah nach dem Spiel aber nicht in den Himmel heben. Auf die Frage, ob Salah der beste Spieler der Welt sei, sagte er: "Was für ein Spieler, gut ihn zu haben. Aber schauen sie, sie erfinden immer Geschichten. Wenn sie glauben, dass er der beste der Welt ist, schreiben oder sagen sie das. Er ist in einer hervorragenden Form, in einer Weltklasseform. Hundertprozentig und das ist gut. Aber um der Beste der Welt zu sein, muss man das über eine längere Zeit sein, denke ich. Und es gibt noch ein paar andere, die nicht so schlecht sind. Er ist ein fantastischer Spieler und ich bin wirklich froh, ihn zu haben." Dass der AS Rom vor dem Rückspiel in Italien noch ein wenig Hoffnung haben kann, liegt an zwei späten Toren von Edin Dzeko und Diego Perotti. Das dürfte Klopp ebenso wenig gefallen wie die schwere Verletzung seines Spielers Alex Oxlade-Chamberlain.