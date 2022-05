FC Liverpool: Sadio Mane reagiert auf Bayern-Gerüchte

Wechselt Sadio Mane zum FC Bayern? Nach den Berichten der vergangenen Tagen meldet sich nun der Offensivstar selbst zu Wort.

Nach den Transfergerüchten um seine Person hat sich Sadio Mane nun selbst zu Wort gemeldet. Dabei verweist er die Spekulationen um einen Abgang vom FC Liverpool ins Reich der Fabeln.

"Ich bin sehr glücklich hier. Wenn wir Trophäen gewinnen, bin ich noch glücklicher", sagte Mane nach dem 2:1-Sieg der Reds gegen West Ham United am Dienstagabend, bei dem er einen Treffer beisteuerte.

Sadio Mane: Liverpool-Coach Klopp schwärmt

Er selbst wolle sich nicht an den Spekulationen beteiligen, sondern versuche "jeden Moment zu genießen, Tore zu schießen und Vorlagen für meine Teamkollegen zu geben. Die Mannschaft ist das Wichtigste, ohne das Team bin ich nichts. Die Jungs machen es einfacher für mich", so Mane.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp schwärmte vom Senegalesen und wünscht sich einen Verbleib beim Premier-League-Klub: "Er ist ein herausragender Spieler. Dieser Mix aus Körperlichkeit, Einsatz und Technik ist enorm - vor allem jetzt, wo alle viele Spiele in den Knochen haben. Ein super Tor, ein fantastischer, ein Weltklasse-Spieler."

Mane war von Sky zuletzt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. An diesem Gerücht ist aber nach Informationen von GOAL und SPOX nichts dran. Wenig später berichtete die Mundo Deportivo von einem Interesse des FC Barcelona am Stürmer. Aus Liverpooler Kreisen ist hingegen zu vernehmen, dass die Reds an einer Vertragsverlängerung des 30-Jährigen arbeiten.